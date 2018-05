Under 14 élite: la Pallacanestro Alassio supera il My Basket Genova nella fase Top

Alassio. Nell’unica gara infrasettimanale prima del “ponte”, martedì 24 aprile, grande partita, a Genova, nella fase Top del campionato Under 14 élite tra la compagine di casa del My Basket e la Pallacanestro Alassio.

Partenza equilibrata con le due squadre che si equivalgono e controbattono colpo su colpo chiudendo il primo quarto sul 12-13 per i gialloblù. È nel secondo periodo che gli alassini compiono un autentico capolavoro cestistico difendendo forte e trovando ottime soluzioni offensive che permettono di andare al riposo lungo avanti 24-38.

Nel terzo quarto gli attacchi prevalgono sulle difese ma il divario resta invariato con il punteggio che dice 50-64 per gli ospiti. Il My Basket è squadra forte che non ci sta a perdere, Alassio vuol dimostrare che le partite perse di poco nelle precedenti gare possono essere anche ribaltate e questa volontà fa arrivare un meritato foglio rosa che ripaga i gialloblù dei sacrifici fatti in stagione.

Alla fine, nonostante il recupero del My Basket, è la Pallacanestro Alassio a vincere 83-84 una bellissima gara dove vanno fatto i complimenti ai giocatori di entrambe le squadre.

“Volevamo dimostrare che potevamo battere la seconda in classifica e di meritare di essere tra le quattro squadre più forti della regione. Siamo, non a caso, nella fase Top e ciò che ci preme sottolineare è che ci siamo giocando un basket giovanile senza tatticismi, con tanti ragazzi ancora indietro nello sviluppo ma che hanno grandissima passione per questo sport e risultati come quello odierno li ripaga di tutto ciò fermo restando che, per nostra mentalità, non sarà mai una vittoria o una sconfitta a renderci felici ma i miglioramenti di ognuno di loro in un contesto di squadra” commentano i dirigenti alassini.

Il tabellino:

My Basket Genova – Pallacanestro Alassio 83-84

(Parziali: 12-13; 24-38; 50-64)

My Basket Genova: Armanino 25, Cuttini 26, De Michele 3, Cerruti 2, Scrocco, Poni 9, Cartasegna 3, De Maio, Monaldi 11, Sossai, Outera 2, Valsecchi 2. All. Innocenti.

Pallacanestro Alassio: Manfredi 6, Mola 19, Pezzolo, Polo, Filippi 2, Marengo 2, Giribaldi 11, Arrighetti 20, Martini, Manzo, Robaldo 1, Iaria 23. All. Devia.

Arbitri: Scotti e Torre (Genova).