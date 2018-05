Ultra Milano Sanremo: l’avventura di Ilario Simonetta si è fermata al 213° chilometro

Andora. La Ultra Milano Sanremo di Ilario Simonetta si è conclusa al 213° chilometro del tracciato. Ha percorso ben 63 chilometri in più rispetto alla sua precedente partecipazione, seguito da un pubblico di sostenitori che tramite social lo hanno incitato, di giorno e di notte nel corso di questa competizione estrema che ha tenuto gli amici e gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo. Un alternarsi di emozioni condivise sui social per 213 chilometri, a qualsiasi ora del giorno e della notte, che la dice lunga sulla stima conquistata da Simonetta come sportivo e come uomo.

Il consigliere comunale di Andora, Comune Europeo dello Sport 2018, ha terminato la sua gara a Finale Ligure alle 22,45 di domenica 30 aprile, non avendo raggiunto nei termini regolamentari (e cioè entro le ore 22,30) il quarto check point posto a Borghetto Santo Spirito. Ilario ha dedicato a questa mesi di intenso allenamento e da sportivo esperto qual è sa quando è il caso di ritirarsi.

“Sono molto dispiaciuto di non aver centrato il mio impossible target percorrendo tutti i previsti 285 chilometri di tragitto – dice Ilario Simonetta -. So che ad Andora molti supporter si erano organizzati per riservarmi una calorosa accoglienza al mio passaggio in città e li ringrazio. È stata comunque un’esperienza davvero speciale, faticosa e dura, ma appagante. Non mi riferisco solo all’aspetto sportivo, ma anche e particolarmente all’emozionante dimostrazione di partecipazione, affetto e simpatia di tante persone, familiari e amici, che hanno condiviso con me questo sogno, supportandomi per tutto il tracciato in aggiunta alla mia favolosa crew, alla mia compagna e ai miei figli. Ricevere messaggi di incoraggiamento tramite i social a qualsiasi ora, anche durante la notte, trovare lungo il tragitto persone che mi avevano raggiunto appositamente per affiancarmi in tratti di corsa o per spronarmi con un semplice ‘Forza Ilario’ è stato impagabile. Ringrazio tutti”.