Uccellini in difficoltà, i consigli di Enpa per aiutarli

Savona. “Un animale ferito ha sempre bisogno di aiuto. Ma quando troviamo un uccellino che ci sembra in difficoltà non sempre la cosa migliore da fare è raccoglierlo per prestargli soccorso. Infatti la maggior parte di loro abbandona il nido quando ancora non sono provetti volatori”. La spiegazione arriva dall’Enpa di Savona che ha deciso di diffondere alcuni consigli utili.

“Trovarne uno per terra, che sia in un bosco o su di un marciapiede, non vuol dire essersi imbattuti in un uccellino abbandonato: al contrario, i genitori li accompagnano, volata dopo volata, verso l’autonomia e raccoglierlo in questa fase vorrebbe dire strapparlo alle loro cure. La natura segue regole che a volte possiamo interpretare erroneamente e che ci possono fare agire con modalità che potrebbero causare più danni che benefici” aggiungono dalla Protezione Animali Savonese.

“Questa tabella (pubblicata da due vicini C.R.A.S., Bernezzo ed Enpa di Campomorone) che la Protezione Animali savonese invita gli amici degli animali a stampare e conservare, spiega chiaramente cosa fare o non fare per comportarsi correttamente nell’interesse dell’animale stesso” spiegano dall’Enpa.

“Per ogni dubbio si può chiamare l’Enpa per ulteriori chiarimenti; si rammenta inoltre che la detenzione della fauna selvatica è vietata dalla legge dello stato n.157/92 ed entro le 24 ore l’animale deve essere consegnato al C.R.A.S. (centro recupero animali selvatici) più vicino, le cui funzioni nella provincia di Savona sono svolte, in assenza di servizio pubblico, dai volontari dell’Enpa” concludono dall’associazione animalista.