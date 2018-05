Tutti in campo per l’asta delle Stelle per la Ghirotti

È un’asta ricchissima quella che si concluderà tra tre giorni. Sono in totale sedici i cimeli che Stelle nello Sport mette in palio su CharitysStar per raccogliere fondi da destinare alla Gigi Ghirotti.

Per il calcio scendono in campo il Genoa con la maglia originale e autografata di Adel Taarabt e una Genoa Experience per vivere in maniera speciale l’ultima di campionato contro il Torino. Nello speciale derby benefico ecco anche la Sampdoria con la maglia originale e autografata del mancino Ivan Strinic.

Per tutti i tifosi rossoblucerchiati ci sono anche le sacche ufficiali di Stelle Nello Sport autografate da Spolli e Biraschi e da Quagliarella e Viviano. In questi tre giorni di asta saranno coinvolti anche altri tifosi liguri, per chi ha l’Entella nel cuore sarà possibile aggiudicarsi la maglia di Andrea La Mantia, mentre per gli appassionati savonesi all’asta c’è la maglia ufficiale del Savona autografata dall’allenatore Marcello Chezzi, dal capitano della squadra Federico Ferrando e dal mitico Maurizio Ràmon Turone, dirigente del club e storico ex difensore della Roma.

Cimeli straordinari arrivano anche dal mondo della pallavolo con all’asta la maglia azzurra di Valentina Diouf e quella di Modena del campione Earvin N’Gapeth, entrambe autografate dai due fuoriclasse. Restando sotto rete ma cambiando sport, è possibile partecipare alla corsa per l’asciugamano Axa utilizzato da Fabio Fognini nei quarti di finale di Coppa Davis giocati a Genova contro la Francia.

In campo per la Gigi Ghirotti anche Diana Bacosi, olimpica di tiro al volo, con la sua maglia azzurra autografata e il velista Ruggero Tita con lo zaino ufficiale dell’Olimpiade di Rio de Janeiro autografato. Anche il mondo del karate si schiera a favore della Gigi Ghirotti con la maglia autografata di Sara Cardin.

Ricchissima l’asta per tutti gli amanti della pallanuoto, in palio per i prossimi giorni ci sono la cuffia dello Sport Management di Valentino Gallo, quella dello Jug di Renzuto e quella della Canottieri Napoli indossata da Buonocore. Per partecipare alle asta visita il sitowww.charitystars.com/tag/stellenellospor