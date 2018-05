Turismo, il sindaco di Calice: “Il movimento legato all’outdoor fondamentale per il territorio”

In merito all’articolo pubblicato oggi su un quotidiano locale desidero precisare alcuni punti che purtroppo non sono stati evidenziati adeguatamente. L’articolo nasce da una chiacchierata di più di un’ora nella quale intorno all’argomento “outdoor” si sono toccati molteplici aspetti.

Pur comprendendo la necessità di sintesi per esigenze di spazi non posso condividere che quanto da me esposto nell’occasione si riduca ad un titolo che evidenzi solo la considerazione sul turismo maleducato e che il movimento dei “bikers” sia solo ed esclusivamente un problema.

Ho espresso a più riprese ed escludo di avere fatto diversamente in quella mattina come l’apporto turistico ed economico portato dai movimenti che vengono comunemente associati al discorso “outdoor” e cioè bikers e scalatori sia importante per il nostro territorio e che debba pur attraverso mille difficoltà essere gestito meglio. Quello che ho detto e continuo ad affermare è che sia necessario uscire da una fase nella quale non appena qualcuno, sia esso un amministratore od un cittadino, prova ad alzare la mano per muovere una critica o suggerire la necessità di trovare soluzioni in merito, tutto si riduca ad uno scontro tra lo schieramento di chi sia pro o contro lo stesso movimento.

Ciò che ho ribadito è che sia necessario abbandonare ogni ipocrisia od interesse personale per affrontare adeguatamente questo argomento e che purtroppo questo finora non sia stato possibile. Discutiamo di possibili soluzioni e gestioni differenti ormai ogni settimana, la mia amministrazione è sempre stata disponibile ad incontrare chiunque volesse confrontarsi con noi per suggerire soluzioni agli inevitabili problemi che nascono quando in un territorio piccolo come il nostro si trovano a condividere spazi moltissime persone.

Sono consapevole della difficoltà di riassumere in poche parole concetti ed idee che vengono espressi di persona in un’ora di discussione, ma ciononostante non posso condividere che tutto questo venga scritto sotto un titolo ed un sottotitolo davvero troppo riduttivi e non rispondenti a ciò che io volevo esprimere.

Data la grande difficoltà a trattare questo attuale e sentito problema credo che sia essenziale una chiarezza completa e mi auguro che queste mia parole possano aiutare la discussione continua in merito.

Alessandro Comi

Sindaco di Calice Ligure