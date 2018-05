“Turismo e manifestazioni, Ceriale ha brillato grazie a Marinella Fasano”

La città di Ceriale deve ringraziare l’assessore Marinella Fasano. Proprio così, tutta la città deve ringraziare l’assessore Marinella Fasano la quale ha dimostrato davvero di essere stata l’assessore al turismo migliore del comprensorio.

Complimenti davvero, tante volte mi è capitato di fare i complimenti sui social per il gran lavoro svolto. Ceriale ha brillato davvero in questi anni per le manifestazioni dirette dal l’assessore Fasano… Sarà davvero dura per il paese trovare un sostituto degno di tale prestazione!!!

La mia non vuole essere una sviolinata elettorale ma semplicemente una presa d’atto di quanto è stato fatto, so che Marinella non ha bisogno sicuramente dei miei apprezzamenti ma davvero voglio rendere il mio pensiero pubblico.

Altresì io credo che Ceriale debba proporre nuovamente lo sbarco dei turchi con tre serate dove il centro si possa trasformare in una grande occasione per aprire delle cantine gastronomiche!!!!

Insomma una sorta di rievocazione storica culinaria e perché no, se gli amici di Albenga fieui dei caruggi avessero voglia di darci una mano sarebbe bello organizzare all’interno il palio della fionda così da far ritrovare la giusta pace nella confinante cittadina ingauna!!!

Diego Distilo