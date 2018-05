Trofeo Una Mole di Rugby: per il Savona c’è la gioia del primo posto

Savona. Dopo l’ottima prova del ponte del primo maggio al 37° Trofeo Bottacin di Padova, l’Under 12 del Savona si è superata andando a vincere per la sua categoria il Trofeo Una Mole di Rugby, disputato a Torino domenica 13 maggio.

Finale di stagione in crescendo per la giovane squadra biancorossa che ha raggiunto un’ottima alchimia fra atleti, allenatori e genitori che si ripercuote nei risultati, sia scolastici che sportivi.

A Torino i giovani savonesi se la sono vista prima con i milanesi del Parco Sempione, battuti per 3 a 2; poi hanno superato a seguire il Settimo Junior (3-1), pareggiato con l’Asti Junior (1-1), tornando di nuovo al successo col San Mauro (2-1).

In semifinale i biancorossi hanno affrontato i “cugini-rivali” dell’Imperia, superandoli con un perentorio 4 a 1, ed in finale hanno centrato un altro successo, riuscendo questa volta a prevalere nei confronti dell’Asti Junior, per 5-1.

Per il Savona un primo posto più che meritato; terzo gradino del podio per l’Imperia, a completare l’ottima prova delle squadre liguri.

Sono scesi in campo, allenati da Ulisse Becher: Agoglio, Boraschi (cap.), Bertolotto, Buzali, Ciorra, Cocco, Diaferia, Devasini, Francioso, Galuppo, Garzoglio, Gibellini, Inzaina, Napolitano, Pala, Podestà, Recruccolo, Valenza.