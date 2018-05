Pietra Ligure. Successo di pubblico e di partecipanti per il 18° triathlon olimpico di Pietra Ligure: quattrocento gli atleti al via, per una manifestazione ormai divenuta un classico del triathlon ligure.

La prova, organizzata dalla Polisportiva Maremola con il patrocinio del Comune, si è svolta su una distanza di 1.5 km di nuoto, 40 km in bicicletta e 10 km di corsa, un vero e proprio triathlon olimpico.

Foto 3 di 3





La vittoria maschile è andata ad Andrea Pizzeghella, del Traithlon Cremona, che ha anticipato di sette secondi Matteo Massimiliano Marchisio (Cus Torino) e di 2’54” Alberto Nardin (Torino traithlon); ai piedi del podio lo spezzino Nicolò Simonigh, il tedesco Erik Wolfart, Giorgio Soldani, Andrea Rainolter, Andrea Fornero, Luigi Restaino e Dominique Balaboto. Migliore tra i savonesi, con il 25° posto, Paolo Ermellino, del Triathlon Savona. Cinquantacinquesima piazza per il compagno di team Antonello Carbone, sessantatreesima per Angelo Ferrara, migliore tra gli organizzatori del Maremola, e sessantottesima per Andrea Oliveri (Savona triathlon).

Trenta le partecipanti femminili: primo posto per Camilla Zaninetti, del Torino triathlon, che ha staccato di 2’46” Valentina D’Angeli (Cus Trento) e di 3’00” Martina Fiorentino (Cus Torino). Quarta piazza per Ilaria Zavanone, quinta per Barbara Davolio; seguono Daniela Foglia, Severine Cretet, Valeria Grassia, Paola Torretti e Giulia Bascianelli.

Prova a squadre “nuota e corri”, invece, il 26 maggio, con ben ottantatrè coppie partite: a vincere questa forma di staffetta è stato il team I bocia (Marco Scanziani e Davide Zorza), davanti ai vincitori della classifica per coppie miste Titto e Mosca (Tito Tiberti ed Emma Quaglia), e a Sink & plor (Paolo Nani e Alessandro Aonzo). Settima posizione assoluta per il team vincente della classifica femminile, I biscotti di ferro team (Alessandra Biscotti, Giorgia Ferro).