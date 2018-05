Savona. In occasione della visita istituzionale nella città tedesca di Villingen-Schwenningen, per la celebrazione dei trent’anni di gemellaggio tra la città di Savona e la città del Land tedesco Baden-Württemberg, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’assessore Maurizio Scaramuzza hanno preso parte ai festeggiamenti per la “SüdWest Messe”, fiera che si svolge ogni anno nella città tedesca.

Tra gli ospiti, il Ministro dell’Arte, Scienza e Ricerca Theresia Bauer, che ha espresso grande interesse per un progetto scuola-lavoro tra giovani studenti italiani e tedeschi. “È, questa, una collaborazione fondamentale per ribadire il legame tra le due città, ma non solo, l’iniziativa potrebbe svilupparsi in tutta la Regione tedesca, per garantire nuove esperienze e nuovi posti di lavoro ai nostri ragazzi” spiegano dal Comune di Savona.

“Ringrazio l’amministrazione della città di Villingen-Schwenningen per averci invitato a questo importante e tradizionale evento dove è presente uno stand che promuove la nostra Città. Il gemellaggio, nato con Gunter Steidinger, fondatore dell’associazione DIG, e con Giovanni Musso (Istituto Culturale Italo – Tedesco) ha raggiunto i 30 anni” commenta il sindaco Ilaria Caprioglio.

“Sostengo fortemente questo gemellaggio, che garantisce uno scambio economico e culturale e rinsalda l’alleanza fra Città europee” aggiunge Caprioglio che conclude: “Savona crede nella Comunità europea e sta lavorando, soprattutto, sulle tematiche inerenti la sostenibilità ambientale anche ai tavoli di lavoro a Bruxelles. Dai gemellaggi possono nascere importanti collaborazioni come quelle instaurate in questa occasione”.