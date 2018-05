Treni, interventi di potenziamento e manutenzione: le modifiche alle linee

Liguria. Si è svolto ieri, in Regione Liguria, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino, il tavolo tecnico con comitati e associazioni dei pendolari liguri per illustrare gli interventi di potenziamento infrastrutturale e di manutenzione della linea ferroviaria, programmati da Rfi fino a dicembre, i dettagli delle interruzioni sulle tratte interessate, le modifiche agli orari e i servizi bus sostitutivi (consultabili dal 21 maggio sui canali di vendita Trenitalia).

Le modifiche, in particolare, per quanto riguarda il territorio di maggior interesse per i savonesi, interesseranno la tratta Sestri Ponente – Genova Voltri, dove per la realizzazione della nuova passerella pedonale e degli ascensori nella stazione di Genova Pegli, dall’8 al 9 settembre sono previste modifiche ad alcuni collegamenti regionali.

Inoltre, per manutenzione straordinaria alla galleria San Martino, sulla tratta Genova Brignole-Genova Quarto, dal 1 luglio al 2 settembre, sarà chiuso un binario con la conseguente riduzione dell’offerta regionale.