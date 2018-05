Albisola Superiore. Mentre prosegue la raccolta firme per la petizione contro i tir ad Albisola, ieri sera, alla riunione sul traffico presso la sede degli Alpini, grandissima partecipazione di pubblico e cittadini. Il sindaco Franco Orsi ha ampiamente chiarito la situazione accettando, alla fine, parte delle richieste dei comitati. Grazie anche alla raccolta di firme (che deve continuare massiccia), il sindaco ha promesso di emanare una ordinanza di divieto transito dei mezzi pesanti in alcuni giorni/ore della settimana. Ordinanza che potrebbe essere respinta dal Prefetto ma che deve essere sostenuta dalla popolazione.

Sul fronte del rispetto del Codice della Strada il comandante della polizia urbana, intervenuto alla serata, ha promesso una maggiore presenza dei vigili sul nodo cruciale corso Mazzini-corso Ferrari.

I comitati Albisola Vivibile e Luceto Sostenibile si sono dichiarati parzialmente soddisfatti dichiarando di restare in attesa dei provvedimenti sempre pronti a scendere nuovamente in strada per ulteriori manifestazioni di protesta.

Ecco le dichiarazioni contenute nella petizione lanciata su change.org del Meetup delle Albissole, indirizzata al sindaco Franco Orsi, al sindaco di Albissola Gianluca Nasuti e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Il traffico ad Albisola è diventato insostenibile e gli ultimi incidenti mortali hanno portato alcuni cittadini a protestare anche con un blocco del traffico dimostrativo in corso Mazzini , per ottenere un ordinanza del Sindaco che blocchi o limiti il traffico pesante, in uscita ed in entrata al casello autostradale”.

“Solo blocco del traffico pesante non sia risolutivo per la viabilità albisolese e del circondario savonese, ma è in questo momento necessario per dare un sollievo immediato al soffocamento di Albisola Superiore e Albissola Marina, che si incrementa con il periodo estivo. Una soluzione vera e definitiva non verrà neanche da quella infrastruttura incompleta che è l’Aurelia bis e le Albissole continueranno a rimanere nella morsa di una viabilità di tutto il comparto savonese ormai asfittica. Il porto di Savona e quello di Vado Ligure sono in espansione e il traffico su gomma è in continuo aumento”.

“Per ridurre drasticamente il traffico dei Tir, non solo quello che passa dalle Albissole, da Savona o sull’autostrada A10 (sempre più in difficoltà visti i continui incidenti in cui sono coinvolti i Tir), è necessario implementare il comparto ferroviario verso Torino con il raddoppio del binario; in questo modo il traffico dei Tir sarà ridimensionato in maniera consistente”.

“Ma una vera visione di un viabilità moderna e funzionale, che riduca l’ inquinamento e renda le cittadine albissolesi non solo vivibili, ma un posto dove trascorrere le vacanze in serenità, non può non tenere conto che è necessario un vero trasporto pubblico, funzionale, ecologico, ma soprattutto alla portata dei cittadini, che convinca gli automobilisti, particolarmente quelli locali, a lasciare l’auto e ad usare il mezzo pubblico”.

“Sono anche indispensabili interventi che facilitino l’attraversamento dei pedoni in Corso Mazzini, Corso Ferrari e la Via Aurelia”.

“Ove siano indispensabili le strisce pedonali, se non sono regolate da semaforo, vanno evidenziate con chiarezza (come le innovative strisce 3D al momento ancora sperimentali o attraversamento con dosso, illuminate, intelligenti, ecc.), per indurre l’automobilista a rimanere a dovuta distanza dal pedone”.

“Queste decisioni coinvolgono necessariamente la politica a tutti I livelli, comunale, regionale, provinciale e nazionale”.

Ecco le richieste: “Al Sindaco di Albisola Superiore, Franco Orsi , la limitazione o il blocco del traffico per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate in corso Mazzini, con un’ordinanza, come prevede L’articolo 7 della regolamentazione della circolazione nei centri abitati e la realizzazione di interventi sulle strade di Sua competenza per quanto riguarda la sicurezza per i pedoni. Al Sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti, di ridurre o annullare gli attraversamenti pedonali , con la costruzione di sottopassi o sovrappassipedonali (l’attraversamento pedonale a Marina è una delle cause di ulteriore rallentamento del traffico), per permettere un flusso più uniforme dei veicoli riducendo nel contempo il pericolo per i cittadini. Al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e a tutti gli organi competenti in materia, di attivare una seria pianificazione alla viabilità regionale stradale e ferroviaria, per superare le enormi problematiche che quotidianamente i cittadini liguri affrontano, compresi quelli del comparto savonese.