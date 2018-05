Albisole. Giovedì 17 maggio alle 21 si terrà un nuovo incontro fra la popolazione albisolese sul problema del traffico. L’incontro è stato organizzato dai comitati di Albisola Vivibile e Albisola Sostenibile.

Spiegano gli organizzatori: “La riunione, che si terrà presso la sede degli Alpini di corso Mazzini, fa seguito alla manifestazione del 3 maggio scorso quando centinaia di albisolesi si sono ritrovati in piazza Dante per ricordare Ilvana Giusto la pensionata che ha perso la vita uccisa da un autotreno sulle strisce pedonali. Gli stessi cittadini, con un’iniziativa spontanea, scavalcando addirittura il comitato Albisola Vivibile, avevano di fatto bloccato la circolazione stradale creando notevoli disagi a tutta la zona”.

“Il comitato, al quale si è aggregato anche il comitato Luceto Sostenibile, ha deciso di indire questa nuova riunione alla quale è stato invitato il sindaco di Albisola Superiore Franco Orsi, il quale ha accettato senza riserve. L’intenzione è quella di ottenere dal primo cittadino albisolese un pieno sostegno alle richieste dei cittadini. Richieste formalizzate in una sentitissima raccolta firme, già partita dalla scorsa settimana e che ha trovato centinaia di adesioni. Praticamente tutte le attività commerciali di Albisola si sono mobilitate in questa raccolta firme, formalmente poco ortodossa ma dal contenuto estremamente significativo”.

Nella petizione si chiede a sindaco e Prefetto, ai sensi del codice della strada, il blocco degli automezzi superiori ai 7,5 tonnellate e agli autobus non di linea diretti e provenienti dal casello al porto e viceversa.

“Il Comitato Albisola Vivibile e Luceto Sostenibile sottolineano la propria estraneità all’analoga iniziativa messa in atto dal Movimento 5 Stelle che in pratica ha fatto proprie tutte le istanze che essi da tempo sostengono, respingendo qualsiasi tentativo di sfruttare a fini politici-elettorali le istanze dei cittadini albisolesi che hanno come obiettivo unico l’incolumità e una migliore qualità della propria vita”.