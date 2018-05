Tpl, a Savona modifiche al servizio bus: ecco cosa cambia

Savona. Tpl, l’azienda di trasporto savonese, ha reso noto che, con decorrenza dal prossimo lunedì 7 maggio le linee 4 e 4/ effettueranno la partenza dal nuovo capolinea, realizzato nei pressi dell’ingresso del Polo Universitario di via Bonini.

In particolare:

– in direzione Università – via Alessandria: gli autobus effettueranno la partenza dal nuovo capolinea di via Bonini per poi proseguire in via Chiabrera, via Molinero, via Buozzi e quindi riprendere i regolari percorsi.

Verranno inoltre attivate le seguenti fermate:

– via Chiabrera di fronte al civico n. 23;

– via Molinero in prossimità del civico n. 1;

– via Buozzi di fronte al civico n. 80.

– in direzione via Alessandria – Università: gli autobus effettueranno il regolare percorso, effettuando la fermata di via Alessandria, come solo transito, per poi attestarsi presso il nuovo capolinea.

Le modifiche di cui sopra hanno reso necessaria una rimodulazione degli orari.

“Si comunica inoltre che, sempre con decorrenza lunedì 7 maggio 2018, verranno rimodulati gli orari, nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì, delle linee 1 e 1/ (Legino 167 – La Rusca). Quanto sopra al fine di migliorare il servizio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.

Ecco tutti gli orari aggiornati.