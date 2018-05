Savona. “Toti avvii uno studio di fattibilità economico-finanziario per l’affidamento in house di Tpl savonese.” Lo chiede il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Melis con un’interrogazione depositata in Regione, a pochi giorni dall’ennesimo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale savonese.

“Dopo aver modificato la legge regionale in materia, la Regione non può disinteressarsi del tutto degli affidamenti nei vari enti locali – ragiona Melis – Il timore è che la paventata messa a gara di Tpl Linea e l’eventuale ingresso di soggetti privati potrebbero avere ripercussioni negative tanto sui lavoratori quanto sui servizi a utenti e cittadini. Una partita su cui i comuni sono chiamati a giocare un ruolo importante, ma anche Regione deve fare la sua parte.”

“Non molto tempo fa – ricorda il consigliere regionale M5S – era stato fatto uno studio per verificare la possibilità di un unico affidamento a livello regionale, con la regia di piazza De Ferrari. Le scelte poi sono state differenti, ma l’approccio deve essere restare lo stesso a livello di singoli bacini e in ottica in house per essere certi di non avere lasciato nulla di intentato.”

“Con la stessa interrogazione, abbiamo rivolto alla Giunta Toti un altro quesito preciso, chiedendo conto di una discrepanza nei chilometraggi citati in affidamento e nel piano regionale dei trasporti, per capire se ci sono aspetti da approfondire” conclude Melis.