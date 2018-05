Toti torna ad Alassio per sostenere Canepa, tappa nel quartiere della Fenarina

Alassio. Giovanni Toti torna ad Alassio per sostenere il sindaco Enzo Canepa. Nel pomeriggio di martedì 29 maggio, attorno alle 14.30 il presidente della Regione Liguria farà visita alla Città del Muretto, a supporto del candidato sindaco del centrodestra, per una tappa nel quartiere della Fenarina.

“Ringraziamo il Governatore Toti per il sostegno e per la grande attenzione che da sempre riserva per il nostro territorio – afferma Canepa – Martedì 29 avremo modo di accompagnarlo nel quartiere della Fenarina, per parlargli dell’importante progetto avviato dalla nostra amministrazione di riqualificazione dell’ex Mattatoio, un’opera fondamentale che Alassio attendeva da decenni”.

Ad attendere Giovanni Toti, oltre al sindaco Enzo Canepa, i componenti della lista Canepa Sindaco e numerosi esponenti del centrodestra a livello provinciale e regionale.

La lista Canepa Sindaco tornerà nel quartiere della Fenarina la sera stessa del 29 maggio alle 21.00, per un incontro pubblico nella sala parrocchiale.