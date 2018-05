Toti ad Alassio per sostenere Enzo Canepa: contestazione per la privatizzazione degli ospedali

Alassio. “Toti, Toti, la salute non si vende…”. E ancora: “”La sanità non si vende: no alla privatizzazione”. Questo lo slogan urlato contro la privatizzazione degli ospedali durante la visita elettorale del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ad Alassio per sostenere la candidatura di Enzo Canepa per le elezioni amministrative nella città del Muretto: presenti anche l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale e il capogruppo FI Angelo Vaccarezza.

Questa mattina la doppia protesta davanti ai presidi ospedalieri di Albenga e Cairo Montenotte, oggi “l’assalto” al governatore ligure: Toti si è diretto verso i manifestanti e ha parlato con loro. Il presidente della Regione Liguria ha spiegato il provvedimento adottato per gli ospedali del ponente ligure. Vicino a lui anche l’assessore Viale, che ha provato a rassicurare i lavoratori e quanti oggi hanno manifestato a difesa della sanità pubblica.

In prima linea nella battaglia contro la privatizzazione il gruppo dei “Cittadini Stanchi” di Albenga e i due gruppi savonesi “Invisibili” e “Gruppo Antipolitico Savonese”. Alla fine del faccia a faccia il presidente della Regione Liguria ha promesso un incontro diretto sul tema e massimo interessamento per gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.