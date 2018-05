Tornano le “Torte in piazza” del Leo Club Albenga

Albenga. Il Leo Club Albenga invita tutti a partecipare all’evento di beneficenza più goloso dell’anno: “Torte in piazza”.

Sabato 19 maggio a partire dalle 10 in largo Doria, nel centro storico di Albenga, si potranno degustare o portare via in cambio di una donazione torte, pasticcini e biscotti gentilmente donati da pasticcerie di Albenga e Alassio. Le donazioni raccolte saranno devolute a Yepp Albenga, il progetto dedicato ai giovani della nostra città, che offre loro strumenti per rendere Albenga sempre più accogliente, viva, e a misura dei ragazzi e dei loro sogni.

Il Leo Club, associazione giovanile del Lions Clubs International, raggruppa ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero ad attività di servizio per la comunità. Oggi in Italia i Leo costituiscono una realtà di 4.190 ragazzi, che danno il loro contributo fattivo a sostegno delle realtà più fragili della nostra società, cercando di condividere ideali di amicizia, generosità e solidarietà.

In virtù di questi principi, i Leo hanno trovato in Yepp Albenga “un’associazione amica e affine per intenti e hanno deciso di mettersi in prima linea per sostenerne l’azione con questa dolcissima iniziativa. Il gazebo dei Leo sarà in Largo Doria tutto il giorno, ma affrettatevi: l’evento termina quando terminano le torte”.