Savona. Quasi 60 eventi in due giorni, più di 50 realtà savonesi unite sotto un’unica regia per dare vita ad una manifestazione “diffusa” in 15 location per tutto il centro città e non solo. Proposte di ogni tipo con un unico comune denominatore: l’attenzione per i più piccoli.

Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018 la città della Torretta tornerà ad essere “a misura di bimbo” grazie alla terza edizione di “Savona Città dei Bambini”, manifestazione organizzata dalla Compagnia Teatrale “Nati Da Un Sogno” con il patrocinio del Comune di Savona. Per due intere giornate, Savona dedicherà ai bimbi e alle loro famiglie gli spazi del centro storico pedonale e altri luoghi della città con eventi, spettacoli e laboratori gratuiti o, in rarissimi casi, a offerta libera.

Foto 3 di 3





La città di Savona diventerà dunque un grande palcoscenico a cielo aperto, un mix di teatro, arte, musica, cucina, lettura, filosofia e gioco. L’elenco degli eventi, tra conferme e novità, è lunghissimo. Tra quelli del sabato tornano la Caccia al Tesoro fotografica, Pompieropoli, i cavalli in piazza del Brandale, un percorso didattico in Pinacoteca e visite guidate nella sede dell’Enpa; a questi si aggiungono nuovi laboratori (come quelli di kamishibai, inglese e visual food), la visita guidata della Torre del Brandale e un concerto di Forzano Junior Band e Jugendkapelle di Villingen. Come gli anni scorsi, poi, non mancherà il toccante “incontro tra generazioni” con gli anziani della RP Santuario che attenderanno in via Santa Maria Maggiore i bambini per giocare con loro.

Tra gli eventi di domenica i laboratori dei Giovani per la Scienza, l’Addestramento Jedi in cui i bambini potranno duellare con Darth Vader, lo spettacolo itinerante del Mago di Oz, “Balla e canta con Vaiana”, laboratori di fotografia e panetteria e “Savona in Bici”, la settima edizione della ciclopedalata organizzata dall’Associazione “Chicchi di Riso” Onlus.

La grande novità delle due giornate, però, è l’aggiunta alle location di piazza del Popolo dove verrà realizzato un vero e proprio Sport Village: diverse realtà sportive del territorio allestiranno 11 stand nei quali i bambini potranno scoprire pattinaggio, basket, calcio, tennis, ciclismo, scherma, ginnastica ritmica, karate, judo, kick boxing e crossfit. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO.

Ogni piccolo partecipante riceverà presso l’apposito Info Point situato in Piazza Sisto IV la cartina della “Città dei Bambini”, che riporterà tutti i luoghi di Savona protagonisti degli intrattenimenti delle due giornate. La cartina indicherà nel dettaglio gli orari, la tipologia degli eventi e la fascia di età a cui si rivolgono, per permettere alle famiglie di sfruttare al meglio ogni occasione di gioco e divertimento. Per alcune attività è necessaria la prenotazione attraverso la pagina ufficiale di Savona Città dei Bambini. In caso di maltempo non si effettueranno gli eventi all’aperto, ma resteranno accessibili quelli nei luoghi chiusi.

“Gli eventi – racconta la direttrice artistica della manifestazione, Roberta Bonino dei Nati da un Sogno – spazieranno dalla crescita creativa al rispetto degli altri e dell’ambiente, dall’arte al teatro, e poi lettura, musica, educazione scientifica, gioco e sport. Tutte le manifestazioni saranno organizzate con un occhio di riguardo al mondo dei bambini, alle loro aspettative, ai loro sogni, alla loro voglia di esprimersi e di sperimentare”.

“Siamo felici di poter nuovamente ospitare nella nostra città questa manifestazione, che sta diventando un appuntamento fisso e di grande coinvolgimento per i bambini, i genitori e i nonni – afferma Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona – Siamo certi che questa bella iniziativa possa crescere ancora negli anni a venire. Un ringraziamento agli organizzatori e a tutti i sostenitori per l’impegno costante e la sfida che ogni anno si rinnova”. “Una manifestazione importante, ormai un classico della città di Savona – rimarca l’assessore alle Manifestazioni, Maurizio Scaramuzza – molto attesa e partecipata da bambini, genitori e da tutti i savonesi. L’amministrazione comunale è sempre al fianco di questa festa che permette di unire cultura, divertimento e sport”.

Oltre 50, come detto, le realtà aderenti a vario titolo tra associazioni culturali, società sportive, aziende e singoli artisti. In piazza per far divertire i più piccoli ci saranno anche grandi marchi commerciali come McDonald’s e Bricocenter, soggetti più istituzionali come la Pinacoteca Civica, la Biblioteca Barrili o i Vigili del Fuoco, associazioni come La Campanassa, Cresc.i, Enpa, Seconda Stella a Destra, Forzano Junior Band, Dna Musica e Centro Maya. E poi ancora librerie (Feltrinelli, Ubik, Il Libraccio e le Paoline), attività commerciali e singoli artisti come l’attore Giorgio Scaramuzzino, l’artista Emanuela Borra o la ceramista Michelle Bernat. Nello Sport Village saranno presenti undici associazioni sportive: Circolo Scherma Savona, U.S. Priamar, Scuola Basket Team ’98, Palestra Crossfit, Ritmica Quiliano, Karate Club Savona, Scuola Tennis Vado, Polisportiva Quiliano Bike, Judo Kenshiro Abbe Savona, Kick Boxing Savate Savona e il Gruppo Pattinatori Savonesi.

Tutti quanti parteciperanno gratuitamente o (in rari casi) chiedendo una piccola offerta: l’idea della manifestazione, infatti, è che in un periodo di difficoltà economica per le istituzioni siano proprio le realtà savonesi, tutte insieme, a trasformare almeno per due giorni la loro stessa città in una “Città dei Bambini”. Ogni realtà contribuirà nel modo che gli è più congeniale: chi organizzando incontri, giochi o laboratori, chi fornendo gadget e premi (Noberasco) o attrezzature (Cesavo), chi occupandosi della stampa del materiale informativo (CoopTipograf e Ipercoop). Le spese vive saranno sostenute grazie alle partnership con Autoliguria, Bricocenter, McDonald’s, Tiger, Decathlon, Sottozero, Farmacia Saettone e al contributo economico di Fondazione De Mari.

“Riteniamo sia un’iniziativa di grande valore – è il commento di Patrizia Gozzi, presidente della Commissione sulle tematiche sociali della Fondazione – che individua un percorso partecipativo ed inclusivo per sensibilizzare le nuove generazioni e le loro famiglie ai temi più attuali e importanti della nostra società. E in un periodo in cui l’età media nel nostro territorio si sta alzando sempre di più non possiamo che sostenere un evento che per due giorni trasforma Savona in una città dei bambini”.