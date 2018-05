Torna nel fine settimana “Laigueglia è dei bambini”

Laigueglia. Due giorni di giochi, laboratori, musica, balli e spettacoli. In uno dei borghi più belli d’Italia torna “Laigueglia è dei bambini”. Il tradizionale evento che anticipa l’estate promosso dal Comune di Laigueglia, insieme ai Borghi più belli d’Italia, Les Plus Beaux Villages de la Terre.

La manifestazione è in programma il 26 e il 27 maggio, ovvero il prossimo fine settimana, dalle 15 alle 19,30. Gli eventi sono promossi in collaborazione con le associazioni locali, con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona, quindi del Gaslini Onlus, l’Unicef e dell’Acquario di Genova.

Nelle piazze del centro storico verranno vissuti gli eventi e le manifestazioni annuali più importanti in formato bambini. Animatori, personaggi e mascotte vi guideranno attraverso fantastiche esperienze. “Laigueglia è dei bambini” è una manifestazione in crescita: per questa quinta edizione sono state pensate due giornate intense con tante novità e tante conferme nella programmazione degli intrattenimenti per i più piccoli e naturalmente per i loro genitori. Un evento che conferma la grande attenzione al tema famiglia e alla partecipazione dei più piccoli alle attività del paese.

Ecco cosa ci sarà nelle varie piazze durante la manifestazione.

In piazza Mazzini ruota panoramica e scuola di circo, con laboratori dedicati alla scuola del circo: plance filo teso da equilibrio, sfere equilibrio, pedalgò, trampoli francesi, hula hop, piatti cinesi e tanto altro ancora. Sulla spiaggia dei pescatori c’è la “Piazza Trofeo Laiguegli” con la realizzazione di una pista di biglie, raffiguranti i grandi campioni che negli anni hanno vinto le varie edizioni del Trofeo Laigueglia”. In piazza del Bastione, zona molo e piazza Garibaldi c’è “Piazza S. Mate” con llaboratori dedicati ai lavori di una volta ed esposizione de “I giochi del cortile” , più di 50 giochi ecologici costruiti principalmente in legno, per far divertire bambini, ragazzi e adulti in tutta sicurezza, e per tramandare il calore e l’importanza delle tradizioni e la scuola di cesteria della Vallescrivia dove si potrà imparare ad intrecciare cestini fatti con legno di castagno.

Ancora, in piazza Marconi c’è la “Piazza dell Musica” con baby dance, animazione, trucca bimbi. In piazza Libertà c’è “Pompieropoli” che darà la possibilità a tutti i bambini di essere pompieri per un giorno e poter spegnere un incendio oppure salvare un gattino finito sopra un albero. In piazza Prefe c’è un “Info Point – Gioco Acquilia – Pro Loco – Ristoro” e si potranno trovare informazioni legate alla manifestazione, stand della pro loco con le frittelle e il gioco dell’Aquilia. In piazza Cavour ci sarà la “Piazza dello Sbarco de Saraceni” con giochi pirateschi a tema, animazione, spettacoli. In piazza 25 Aprile ci sarà la “Piazza Salto dell’Acciuga” con laboratori dedicati alla scoperta del nostro territorio e di ciò che produciamo e mangiamo. Infine, in piazza Musso c’è “Pianeta Mare” con le iniziative legate al mondo dei cetacei: l’acquario di Genova con laboratori dedicati ai bambini, stand espositivo.