Borgio Verezzi. Lunedì 21 maggio, dalle ore 8,30 alle 12,30, si svolgerà l’edizione 2018 di Bimbinbici, organizzata dal Comune di Borgio Verezzi (Polizia Municipale) in collaborazione con le locali Scuole Primarie e dell’Infanzia e le associazioni locali.

La manifestazione interesserà tutti gli alunni delle scuole primarie del plesso di via Vittorio Veneto e i piccoli della Scuola per l’Infanzia Villa Mater Domini, per un totale di circa 130 bambini. Gli alunni delle elementari quella mattina si recheranno a scuola con la loro bicicletta e il casco di protezione, mentre i bimbi dell’asilo verranno accompagnati un una uscita a piedi, tutti pronti a vivere una giornata di scuola davvero speciale.

Alternando momenti ludico-didattici, i ragazzi vivranno una importante lezione pratica di educazione stradale e di buon comportamento del ciclista e del pedone, trasformandosi anche in bimbo-vigile con tanto di pettorina, paletta e cappellino.

Dopo un giro veloce lungo le vie cittadine, la manifestazione si concentrerà in via IV Novembre, opportunamente chiusa al traffico veicolare nei due sensi, dove i bambini, guidati dagli agenti della polizia municipale, avranno modo di mettere in pratica, giocando, le regole dell’educazione stradale: per loro verranno allestiti punti-gioco, gimkana e punti ristoro.

A rendere possibile l’evento, oltre ai docenti delle scuole e la polizia municipale, saranno i tanti volontari delle associazioni locali che si sono rese disponibili: GS Ruota Libera, P.A. Croce Bianca, AIB-Protezione Civile, Gruppo Alpini, SMS Concordia, Vivere Verezzi; la Parrocchia di San Pietro metterà inoltre a disposizione il campetto e i locali parrocchiali per un momento conviviale di merenda e festa per tutti i bambini.

Un grazie speciale va detto agli sponsor privati Noberasco, Decathlon, Gruppo Alma, Panetteria F.lli Bracco, Panetteria Grasso, Panetteria Antichi Sapori che forniranno gratuitamente merenda, materiale e gadget per tutti i partecipanti. Borgiolandia invece metterà a disposizione dei bambini uno dei suoi giochi gonfiabili.

Ancora una volta, Borgio Verezzi si impegna per essere un paese “a misura di persona”, con particolare attenzione per i più piccoli e il coinvolgimento di tante belle realtà associative e di volontariato, sempre pronte a offrire il loro prezioso aiuto.