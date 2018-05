Top 10 della settimana, estate 2018? Ci iniziano a scaldare i suoni della nostra #ivgchart

Buon giovedì a tutti, si incomincia a respirare l’aria del weekend e come sempre lo aspettiamo con la #ivgchart la classifica dei 10 pezzi più ascoltati e ballati della settimana, la #ivgchart e sempre più letta e ascoltata e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi scrivono e che mi suggeriscono le loro canzoni preferite.

Anche questa settimana vi lascio il mio “consiglio all’ascolto”, il disco ha già un mesetto ed è fantastico, ha scalato qualsiasi classifica, è Post Malone con “Psycho” la potete ascoltare qui.

Questa settimana nessuna nuova entrata ma tantissima bella musica come sempre quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto Luis Fonsi con Demi Lovato, “Echame La Culpa”, l’aria è quella del tormentone alla Despacito, sicuramente quest’inverno sentiremo questa canzone in tutte le salse! Al secondo posto, Ghali con “Cara Italia”, colonna sonora di uno spot tv, testo molto significativo ed il sound è quello che contraddistingue da tempo il giovane

Alla terza posizione un disco fortissimo, un tormentone assicurato, due king della musica reggaeton che insieme non possono che fare altro che una hit, Nicky Jam & J Balvin con la loro X. Alla posizione numero 4 troviamo Alvaro Soler che arriva come al solito con il suo tormentone estivo e personalmente penso ci riuscirà anche quest’anno a scalare tutte le classifiche, il pezzo nuovo si chiama “La Cintura”.

Alla posizione numero 5 troviamo una canzone d’amore, come quelle di un tempo, fantastica, lui è Enrico Nigiotti e la canzone è “Nel silenzio di mille parole”. Alla posizione numero 6 Elettra Lamborghini che avevamo già sentito con Gue Pequeno e Sfera Ebbasta esce con la sua Hit “Pem Pem”, un disco estivo, solare e ritmato, mi piace molto e lo suono spesso nei miei djset.

Alla posizione 7 troviamo la nuova entrata della settimana scorsa, un mio ex “consiglio all’ascolto” Thegiornalisti con “Questa nostra stupida canzone d’amore” che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni italiani di questa estate! La numero 8 della #ivgchart è “Finesse” di Bruno Mars con Cardi B, semplicemente travolgente, in Italia non si sente ancora tantissimo ma sicuramente è la prossima canzone ad esplodere, il solito ritmo incalzante di Bruno Mars condito da quel tocco anni 90 che amo!

Alla posizione numero 9 troviamo Shade e Federica Carta con “Irraggiungibile”, ritornello davvero bello, in pratica si racconta di una storia d’amore ai tempi moderni. Alla posizione numero dieci una canzone che vi avevo già segnalato nei miei “consigli all’ascolto” di qualche tempo fa, “Da Sola” di Takagi & Ketra con la voce di Tommaso Paradiso ed Elisa, mi piace un sacco, mi riporta alle canzoni quasi anni 80 di quell’Italia spensierata ed il video è davvero simpatico.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 – Luis Fonsi & Demi Lovato- Echame la Culpa

#2 – Ghali – Cara Italia

#3 – Nicky Jam & J Balvin – X (EQUIS)

#4 – Alvaro Soler – La Cintura

#5 – Enrico Nigiotti – Nel silenzio di mille parole

#6 – Elettra Lamborghini – Pem Pem

#7 – Thegiornalisti – Questa nostra stupida canzone d’amore

#8 – Bruno Mars – Finesse Ft. Cardi B

#9 – Shade – Irraggiungibile ft. Federica Carta

#10 – Takagi & Ketra – Da Sola / In the Night

#IVGchart è la classifica musicale settimanale di IVG, ogni giovedì le canzoni del momento: clicca qui per leggere quelle delle scorse settimane