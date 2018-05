Top 10 della settimana, arrivano due nuove entrate che anticipano l’estate con il loro ritmo!

Buon giovedì a tutti, anche se il tempo ci fa un po dannare e l’estate sembra tardare il suo arrivo su Ivg si incomincia a respirare l’aria del weekend e come sempre lo aspettiamo con la #ivgchart la classifica dei 10 pezzi più ascoltati e ballati della settimana, la #ivgchart e sempre più letta e ascoltata e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi scrivono e che mi suggeriscono le loro canzoni preferite.

Anche questa settimana vi lascio il mio “consiglio all’ascolto”, è un disco uscito i primi di aprile, un disco di produzione italiana, Merk & Kremont con la loro “Hands Up”, ci piace molto e lo potete ascoltare qui.

Questa settimana due nuove entrate tantissima bella musica, quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto la nuova entrata della settimana scorsa, direttamente al primo posto come tutti i tormentoni a cui questa coppia ci ha abituato, inutile dire che parliamo di J-Ax & Fedez con la loro “Italiana” l’inno di un’estate italiana tutta da vivere! Al secondo posto Ghali con “Cara Italia”, colonna sonora di uno spot tv, testo molto significativo ed il sound è quello che contraddistingue da tempo il giovane.

Alla terza posizione un disco fortissimo, un tormentone assicurato, due king della musica reggaeton che insieme non possono che fare altro che una hit, Nicky Jam & J Balvin con la loro X. Alla posizione numero 4 troviamo Alvaro Soler che arriva come al solito con il suo tormentone estivo e personalmente penso ci riuscirà anche quest’anno a scalare tutte le classifiche, il pezzo nuovo si chiama “La Cintura”.

Alla posizione numero 5 scende la coppia che è stata al primo posto per parecchie settimana, Luis Fonsi e Demi Lovato con “Echame la culpa”. Alla posizione numero 6 Elettra Lamborghini che avevamo già sentito con Gue Pequeno e Sfera Ebbasta esce con la sua Hit “Pem Pem”, un disco estivo, solare e ritmato, mi piace molto e lo suono spesso nei miei djset.

Alla posizione 7 troviamo un mio ex “consiglio all’ascolto”. Sono i Thegiornalisti con “Questa nostra stupida canzone d’amore” che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni italiani di questa estate! La numero 8 della #ivgchart è la prima nuova entrata della settimana, un ciclone, un disco dal ritmo irresistibile, Dj Snake con “Magenta Riddim”, impossibile restare fermi con questa canzone!

Alla posizione numero 9 troviamo la seconda nuova entrata della settimana, Carl Brave con il primo video del suo Album Notti Brave, la canzone si chiama “Fotografia” mi piace molto e ha due featuring molto importanti, Francesca Michielin e Fabri Fibra. Alla posizione numero 10 una canzone che vi avevo già segnalato nei miei “consigli all’ascolto” di qualche tempo fa, “Da Sola” di Takagi & Ketra con la voce di Tommaso Paradiso ed Elisa, mi piace un sacco, mi riporta alle canzoni quasi anni 80 di quell’Italia spensierata ed il video è davvero simpatico

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

