Toirano, al via la campagna “Chi raccoglie semina civiltà”

Toirano. Si intitola “Chi raccoglie semina civiltà” la campagna di sensibilizzazione ed educazione civica lanciata in questi giorni dall’amministrazione comunale di Toirano e volta a incentivare i proprietari dei cani a raccogliere le deiezioni dei loro animali.

La campagna fa seguito alle altre simili realizzate fino ad ora, come la realizzazione di un’area cani attrezzata, l’installazione di cestini “dedicati” al conferimento delle feci degli animali e il posizionamento di distributori di sacchetti gratuiti.

“Nei prossimi giorni – spiegano dal Comune – nelle vie del nostro paese verranno posizionati alcuni simpatici cartelli al fine di sensibilizzare ulteriormente i cittadini su questo annoso problema. La campagna di sensibilizzazione vuole essere da monito non solo per alcuni ‘disattenti padroni’ ma per tutta la cittadinanza. Deve entrare a far parte della nostra cultura che la lamentela non deve essere preceduta dall’indifferenza. E’ nostro dovere segnalare eventuali comportamenti scorretti e quando si coglie in fragrante il trasgressore, ammonirlo con educazione ed invitarlo a mantenere un comportamento civile. Comunità attiva e collaborazione sono valori imprescindibili per una convivenza civile e rispettosa verso il patrimonio comune e verso il prossimo”.

L’invito ai padroni è chiaro: “Porta a spasso il tuo cane, ma tienilo al guinzaglio e rimuovi gli escrementi: un cane felice ha un padrone civile”. E se questo garbato appello non bastasse, ecco il promemoria: “Ai trasgressori potrà essere comminata una sanzione pecuniaria compresa tra 25 e 500 euro”.