Tiro di campagna: otimo inizio di stagione per gli arcieri savonesi

Stella. Si sono svolte ad Imperia domenica 29 aprile e lunedì 1 maggio due gare di tiro di campagna alle quali hanno partecipato con ottimi risultati atleti degli Arcieri 5 Stelle e degli Arcieri del Finale.

Tra i Seniores arco olimpico secondo posto per Saber Ben Fekih Ali e terzo posto per Marco Astegiano; tra i Master arco olimpico quarto posto per Enrico Rebagliati. Sono tutti tesserati per la Compagnia Arcieri 5 Stelle.

Ottime prestazioni anche per gli atleti del Finale, con il secondo posto tra i long bow maschile per Marco Farinella ed il successo tra gli archi istintivi per il compagno di società Marco Zanella, sia nella gara del 28 che in quella dell’1 maggio.

Prima posizione tra gli archi compound per Paolo Rigardo e secondo posto per Gloriana Massa negli archi istintivi femminili.

Prossimo appuntamento domenica 6 maggio a Sestri Levante per una gara 3D, tiro nei boschi a sagome di animali.