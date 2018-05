Tir sull’Aurelia e attraversamenti pedonali, il “Meetup delle Albissole” prosegue la raccolta firme

Albisola Superiore. Prosegue la raccolta firme del “Meetup delle Albissole” . Oltre a quella lanciata online sul sito change.org, questa mattina la raccolta firme è proseguita al gazebo in passeggiata Eugenio Montale ad Albisola Superiore. Nel gazebo è stato inoltre divulgato ai cittadini il contratto di governo siglato dal M5S con la Lega.

Queste firme che riguardano la Petizione “No ai Tir e attraversamenti pedonali sicuri”, dopo la chiusura, verranno protocollate e consegnate ai rispettivi comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina ed alla Regione Liguria.

“Nel corso della riunione di giovedì scorso, indetta dai due comitati cittadini ‘Albisola vivibile’ e ‘Luceto Sostenibile’, autori di una raccolta firme negli esercizi commerciali di Albisola Superiore, il sindaco Franco Orsi, rispondendo alle numerose domande, si è impegnato a fare qualcosa per mitigare il soffocante traffico albissolese – spiegano – Come cittadini vogliamo che si faccia il possibile per risolvere alla radice il penoso problema del traffico, che si trascina da decenni nelle cittadine albissolesi e le petizioni popolari sono sicuramente uno strumento per dar voce ai cittadini nei confronti di chi amministra”.