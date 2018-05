Terrorismo, ha origini carcaresi l’eroe francese dell’attentato a Trebes del 23 marzo scorso

Carcare. Gli antenati del tenente colonnello Arnaud Beltrame, sgozzato nell’attacco jihadista in un supermercato di Trebes, in Francia, lo scorso 23 marzo, abitavano a Carcare: si tratta di una famiglia di contadini, emigrata oltralpe agli inizi del Novecento.

Spiega l’alpino Luigi Bertino, uno degli autori della ricerca: “Il trisnonno di Arnaud, infatti, Francesco Beltrame risiedeva in Via Castellani a Carcare; aveva sposato Maria Filomena Bazzano di Altare ed aveva avuto quattro figli, poi, nel 1903 si era trasferito a La Farlede dans le Var, Tolone, per lavoro, forse nelle cave di calce. Qui, il 5 giugno 1904, nacque il quinto figlio, il bisnonno dell’eroico gendarme francese che si offrì all’attentatore in sostituzione di una donna presa in ostaggio. Come è noto, Arnaud Beltrame è stato barbaramente ucciso e sgozzato”.

Il sindaco di Carcare, Franco Bologna, ha già espresso le condoglianze ai familiari in Francia. “Tutta la comunità, orgogliosa per il gesto eroico di Arnaud Beltrame, partecipa al dolore e intende programmare una cerimonia per commemorare e ricordare adeguatamente il sacrificio dell’ufficiale francesce le cui origini risalgono alla Val Bormida”, conclude Bertino.