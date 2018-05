Tennistavolo: Toirano retrocesso dalla Serie B/2, Savona dalla C/1 e dalla C/2

Savona. Tra sabato 5 e domenica 6 maggio si è disputato l’ultimo turno dei campionati a squadre di tennistavolo della stagione. Vediamo i principali risultati delle squadre savonesi.

In Serie B/2 girone C, il Toirano è stato sconfitto in trasferta dal Genova per 5 a 1 (vittoria per Andrea Bottaro). In classifica il Toirano ha terminato all’ultimo posto, retrocedendo in serie C/1.

In Serie C/1 girone G, il Savona ha perso in trasferta dal Luigi Rum Compagnia Unica, con il risultato di 5 a 2 (due vittorie per Stella Frisone). In classifica il TT Savona ha concluso al settimo posto su otto squadre ed è retrocesso.

In Serie C/2, come nella categoria superiore, il TT Savona è stato sconfitto dal Luigi Rum Compagnia Unica per 5 a 1 (unica vittoria per i savonesi conquistata da Livio Santini). TT Savona, classificato settimo su otto squadre, scende di categoria.

In Serie D/1 girone A, derby savonese tra la Spotornese ed il don Bosco Varazze, incontro terminato in parità per 3 a 3 (due vittorie di Federico Occelli, una di Matteo Marino per la Spotornese, due vittorie per Paolo Regis ed una per Claudio Gotta per il don Bosco Varazze). Il TT Savona è stato sconfitto dal TT Genova per 4 a 2 (due vittorie per Elisa Marzolla). La classifica finale vede il don Bosco Varazze terminare al secondo posto assoluto con 15 punti, la Spotornese terza un punto dietro ed il TT Savona quarto con 10 punti.

In Serie D/2 girone B, il Toirano A ha pareggiato con l’Athletic Club B per 3 a 3 (due vittorie per Riccardo Besaggio ed una vittoria per Stefano Tavilla). Il Toirano B invece ha sconfitto l’Athletic Club A per 4 a 2 grazie alle due vittorie di Roberto Pesce ed alle vittorie di Andrea Marino e Andrea Abete. Il don Bosco Varazze è stato invece nettamente sconfitto dal TT Genova Young fresco vincitore del campionato e promosso in D/1 (nella foto), per 6 a 0. La classifica finale ha visto il Toirano B piazzarsi al secondo posto, mentre il don Bosco Varazze ed il Toirano A terminano insieme al terzo posto.

Domenica 13 maggio, a Genova, presso la palestra del Luigi Rum, si svolgerà l’ultimo concentramento di Serie D/3 del girone B, rinviato a febbraio causa maltempo.