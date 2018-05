Albenga. Tanti gli artisti e i tecnici che tutti insieme sposeranno la causa del Teatro Ambra di Albenga. Venerdì 25 Maggio 2018 alle ore 21,00, infatti, ci sarà una vera e propria reunion di artisti che hanno preso a cuore le sorti della sala albenganese, e, ad una settimana dall’apertura del conto corrente dedicato alla raccolta Fondi per la realizzazione dei Bagni per disabili ed i camerini, ecco arrivare la risposta degli artisti Amici dell’Ambra. L’evento, organizzato dalla Teatro Ingaunia in collaborazione con l’agenzia Eccoci, vedrà, nel corso della serata, anche tanti appelli di artisti che hanno a cuore le sorti dell’Ambra

“Sono commosso da questa dimostrazione d’affetto ed amore per il nostro Teatro cittadino” dichiara Mario Mesiano, Direttore del Teatro Ambra di Albenga “è incredibile quanto in queste occasioni risulti evidente quanto i commedianti e addetti ai lavori siano una vera e propria grande famiglia, ringrazio personalmente Stefano Masciarelli, Antonio Casanova, Mario Zucca, Marina Thovez, Renzo Sinacori, Giorgio Caprile, Marco Dottore, che si è offerto di presentare e organizzare con noi l’evento, Federica Arvasi, un ex allieva della scuola di Teatro dell’Ambra che ci stupirà con la sua bravura, e tutti i tecnici che lavoreranno a titolo totalmente gratuito”.

Foto 2 di 2



“Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Mauro Vannucci, a Giorgio Cangiano e a Nicola Circosta per l’attenzione nei confronti del Teatro e a tutti gli artisti che da tutta Italia, non potendo essere presenti fisicamente, hanno inviato il loro contributo video” continua Mesiano “dopo settant’anni che si cerca di realizzare questi lavori per migliorare la struttura, abbiamo già i progetti approvati e la scia firmata, manca solo il via ai lavori che inizieranno a metà Giugno e per questo, dopo il buon esempio dato dai fratelli Mauro e Franco Zunino, confidiamo nel sostegno di chi vorrà partecipare a questo grande progetto. Ricordiamo che la proprietà interverrà solo in parte sui costi della realizzazione lavori a fronte di una spesa di 35.000 + Iva”.

“L’associazione Culturale Teatro Ingaunia, oggi, chiede il sostegno dei cittadini, delle varie associazioni che utilizzano il Teatro, degli Imprenditori e di tutti quelli che hanno a cuore le sorti dell’Ambra” conclude Mesiano.

La serata sarà ad ingresso a offerta libera ma ci sarà la possibilità di prenotare il posto con un offerta minima di dieci euro presso la libreria Le Torri di Albenga tel 0182555999.

“L’associazione culturale Teatro Ingaunia patrocina la realizzazione di lavori finalizzati all’adeguamento dell’immobile Teatro Ambra di Albenga alle normative igienico sanitarie con la costruzione del bagno per disabili e la costruzioni di camerini al fine di accogliere degnamente coloro che ci onorano di avvicendarsi sul palco del teatro.

Questi lavori rappresentano una crescita, senza dubbio positiva, che richiede all’associazione degli sforzi ulteriori rispetto a quelli, enormi, che già si stanno facendo. Si sta quindi cercando il sostegno della cittadinanza che condivida la realizzazione di un sogno.

Ogni singolo contributo di qualsiasi importo può essere un grande aiuto ed un riconoscimento degli sforzi che un gruppo di volonterosi sta facendo e sarà accolto con grande entusiasmo ed apprezzamento. Ringraziamo tutti dell’attenzione e invitiamo chi volesse aderire alla raccolta fondi a versare il contributo sul seguente IBAN: IT 83 K 05584 49250 0000 0001 0794.