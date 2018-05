Teatro Ambra di Albenga, continua la raccolta fondi: “Obiettivo quasi raggiunto”

Albenga. La De Michelis S.r.l. di Albenga e la Loggia Nives Anselmi si uniscono alla raccolta fondi per la realizzazione dei servizi igienici per disabili e camerini al Teatro Ambra di Albenga.

Ad un passo dal raggiungimento dell’obbiettivo di raccogliere fondi sufficienti per la realizzazione dei bagni per disabili e camerini al Teatro Ambra di Albenga, un altro importante tassello si aggiunge alla raccolta fondi per la realizzazione dei servizi igienici per disabili ed i camerini nel Teatro Ambra di Albenga, sposando la causa portata avanti da Mario Mesiano.

“Dopo la serata da tutto esaurito per “Insieme per l’Ambra”, continuano le manifestazioni di affetto, sostegno e solidarietà alla nostra causa” dichiara Mesiano “grazie alla vicinanza di tante realtà che hanno capito il nostro operato, abbiamo già raccolto circa 16.000 euro, purtroppo la battaglia non è ancora finita, ne servirebbero ancora poche migliaia per raggiungere l’obbiettivo, e per questo ringrazio Roberto De Michelis e Andrea Gallina per averci dato un ulteriore sostegno” conclude Mesiano

“La De Michelis S.r.l. agente UnipolSai divisione La Fondiaria di Albenga, da sempre vicina alla comunità e favorevole allo sviluppo della cultura, elargisce una piccola donazione per un grande progetto, la messa a norma del Teatro Ambra di Albenga, per poter continuare a fruire di grandi stagioni teatrali nella nostra città” afferma Unipolsai.

“La Loggia Massonica Nives Anselmi all’Oriente di Albenga appartenente alla Gran Loggia d’Italia degli antichi liberi e accettati muratori dona una quota a sostegno della cultura perché solo con la cultura i popoli possono crescere ed integrarsi avvicinandosi alla luce” sottolinea la Loggia Massonica Nives Anselmi.

L’Agenzia UnipolSai di Albenga di via del Roggetto e la Loggia Nives Anselmi hanno donato rispettivamente mille euro e cinquecento euro.

L’associazione culturale Teatro Ingaunia patrocina la realizzazione di lavori finalizzati all’adeguamento dell’immobile Teatro Ambra di Albenga alle normative igienico sanitarie con la costruzione del bagno per disabili e la costruzioni di camerini al fine di accogliere degnamente coloro che ci onorano di avvicendarsi sul palco del teatro. Questi lavori rappresentano una crescita, senza dubbio positiva, che richiede all’associazione degli sforzi ulteriori rispetto a quelli, enormi, che già si stanno facendo. Si sta quindi cercando il sostegno della cittadinanza che condivida la realizzazione di un sogno” dice l’associazione culturale Teatro Ingaunia.

“Ogni singolo contributo di qualsiasi importo può essere un grande aiuto ed un riconoscimento degli sforzi che un gruppo di volonterosi sta facendo e sarà

accolto con grande entusiasmo ed apprezzamento. Ringraziamo tutti dell’attenzione e invitiamo chi volesse aderire alla raccolta fondi a versare il contributo sul seguente IBAN: IT 83 K 05584 49250 0000 0001 0794” conclude l’associazione albenganese.