Taekwondo, doppio podio agli universitari per Greta Rosa

Savona. Una nuova promessa per il taekwondo savonese si è messa in luce ai campionati nazionali universitari di taekwondo, svoltisi a Campobasso il 19 e 20 maggio. Greta Rosa, ventenne in forza all’Olimpia Savona, ha stupito tutti ottenendo ben due medaglie: bronzo nella dimostrazione tecnica delle forme e argento nel combattimento. Un bottino di medaglie per certi versi insperato, dato che la giovane atleta savonese era al debutto in una competizione nazionale. Ecco alcune dichiarazioni dell’atleta al termine della manifestazione.

Greta, la sua oggi era la prima esperienza in una competizione di così alto livello: ci racconti l’emozione prima di salire sul tatami.

Devo ammettere che oggi l’emozione era davvero tanta, non sapevo cosa mi avrebbe aspettata. Il mio maestro Giovanni Caddeo mi aveva rassicurata nei giorni scorsi, consigliandomi di fidarmi delle mie capacità e così ho fatto. Le forme sono servite a rompere il ghiaccio, una volta sbloccata ho cercato di rimanere sempre lucida anche nel combattimento, cercando di eliminare i pensieri negativi.

Terza nelle forme e seconda nel combattimento, in entrambi i casi a un passo da chi la precedeva sul podio. È maggiore la soddisfazione o il rammarico per quel qualcosa in più che poteva rendere ancor più speciale la sua gara?

Sono molto contenta e orgogliosa del risultato ottenuto, ma non nego di avere qualche rammarico. So che potevo fare di più, ma l’adrenalina a volte ha preso il sopravvento. L’anno prossimo punterò a migliorarmi.

Da quanto tempo pratica taekwondo e come si è avvicinata alla disciplina?

Pratico taekwondo da quattro anni, sin da bambina ero innamorata di questa disciplina, scoperta per caso dalle mie cugine più grandi di me. Ho portato il taekwondo nel cuore da quando avevo 6 anni, ma mi sono sempre limitata a guardarlo da fuori, fino a quando mi sono decisa di iniziare a praticarlo e ho scoperto che viverlo era tutta un’altra cosa.

Quali sono i suoi obiettivi per il futuro nel taekwondo?

Per ora mi godo quello che è successo, poi da settembre comincerò a pensare al futuro e ai nuovi obiettivi. Proverò a crescere ancora e a migliorare sportivamente, puntando sempre al massimo.