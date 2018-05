Successone per la 30^ Camminata Panoramica

Giornata importante a Savona sia per il mondo sportivo che per quello legato alla solidarietà. Sono stati infatti ben 500 gli iscritti alla 30^ edizione della Camminata Panoramica – 27° Memorial Nicola Gambetta, che ha raccolto fondi per l’A.S.Co.L.L. (Associazione Savonese contro le leucemie onlus). Oltra 2.500€ sono andati a progetti dedicati, grazie alle iscrizione dei podisti alla gara. Non solo corridori, ma anche intere famiglie, anziani e giovani non si sono voluti perdere l’appuntamento che ha unito il piacere del movimento, alla consapevolezza di avere fatto qualcosa di buono.

Sono due genovesi a trionfare nelle classi regine, ovvero quella assoluta dove si impone Alessio Sicco della Città di Genova, che fa segnare il miglior tempo in 31’37”; e Silva Dondero dei Maratoneti Genovesi che si impone fra le donne.

Sul podio maschile troviamo anche Giovanni Pesce, portacolori della società organizzatrice, e Luca Pari dell’Ata Acqui. Al femminile invece Dana Santamaria è ottima seconda, davanti ad Elisabeth Stantero della Podistica Savonese.

Le classifiche speciali per le varie categorie vedono “I Senza Sprescia” imporsi nella graduatoria per gruppi, basato sul numero di iscritti. Dietro si trovano “Auser per Luciana” e “Gruppo Armurin”.

Fra gli “over” (oltre 66 anni), vincono Leopolodo Sartirana dell’Atletica Varazze al maschile, e Graziella Gatullo della Podistica Savonese.

Per la categoria 56-65 anni arriva una doppietta della Podistica Savonese con Bruno Guadagnini e Andreina Rusca ad imporsi, mentre scendendo con l’anagrafe, ecco Paolo Ermellino dell’Atletica Cairo, che insieme a Rita Perucca si conquistano il primo posto nella classe 46-55. In quella 35-45 Simone Aresta è primo fra gli uomini, mentre al femminile si impone Lidia Farinetti. Ancora un savonese è vittorioso nella classe 26-35. Si tratta di Mauro Becchetti, mentre tra le donne vince Eleonora Dané. Lorenzo Parodi e Claudia Pellizzari si aggiudicano il primato nella classe 16-25 anni. Infine Giovanni Magnani dell’Atletica Cairo è il più veloce fra i giovanissimi sotto i 15 anni, mentre al femminile arriva una splendida gara di Cecilia Vallauri che è anche ottava assoluta.