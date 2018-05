Borgio Verezzi. Ancora una edizione di successo per Bimbinbici, organizzata dal Comune di Borgio Verezzi (polizia municipale) in collaborazione con le locali Scuole Primarie e dell’Infanzia e le associazioni locali. La manifestazione ha interessato tutti gli alunni delle scuole primarie del plesso di via Vittorio Veneto e, per la prima volta, i piccoli della Scuola per l’Infanzia Villa Mater Domini, per un totale di circa 130 bambini.

La giornata è stata dedicata all’apprendimento del codice della strada ed a incentivare tra i giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani.

“Una splendida giornata: grazie ai docenti che hanno collaborato fattivamente e con entusiasmo; grazie a tutte le associazioni di volontariato di Borgio Verezzi (GS Ruota Libera, la Diocesi di Albenga-Imperia, AIB (Antincendio Boschivo/Protezione Civile), la Croce Bianca di Borgio Verezzi, l’Associazione Alpini, SMS “Concordia” e Vivere Verezzi) che con la consueta ed indispensabile collaborazione hanno sottolineato l’importanza del volontariato nei nostri paesi” ha sottolineato il comandante della polizia municipale Giovanni Bozzo.

“Grazie agli sponsor : Noberasco, Decathlon di Vado Ligure, Gruppo Alma di Pietra Ligure, Panetteria F.lli Bracco, Panetteria Grasso, Panetteria Antichi Sapori di Borgio Verezzi, Borgiolandia, che hanno creduto nell’iniziativa e hanno dato un sostegno fondamentale. Grazie all’amministrazione comunale che da sempre ha condiviso e supportato il progetto di educazione stradale”.

“Grazie ai tutti i colleghi per l’apporto e l’aiuto che ci hanno dato. Grazie al personale della Polizia Locale che con dedizione ogni anno si dedica alla riuscita dell’evento”.

“Ma il grazie più grosso e sentito è a tutti i bambini che con la loro gioia ed il loro entusiasmo sono stati i veri protagonisti ed artefici della giornata, nella speranza che le nozioni apprese possano essere utili a formare i cittadini del domani” conclude Bozzo.