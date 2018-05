Albenga. Si è svolta oggi, mercoledì 2 maggio, a Lavagna, la fase regionale dei campionati studenteschi per quanto riguarda il tiro con l’arco e il duathlon riservata agli studenti dei primi tre anni.

Grande prova dei ragazzi del Liceo Giordano Bruno, selezionati tra tutti i vari indirizzi dei licei. Nel tiro con l’arco dominio assoluto a squadre con la vittoria al maschile con Alessandro Garino, Simone Andreella ed Enrico Soleti, mentre al femminile il successo arriva grazie a Giada Cappello, Marta Allegro e Giada Lucarelli.

Nella classifica individuale ottimi podi e bei piazzamenti con l’argento per Alessandro Garino, il quarto posto per Simone Andreella, il quinto per Alessandro Pizzo ed il sesto per Enrico Soleti. Tra le ragazze vittoria per Giada Cappello, secondo posto per Marta Allegro, quarto posto per Giada Lucarelli e prova positiva anche di Angelica Cepollini.

Nel parco Tigullio di Lavagna, sotto una leggera pioggia, i loro compagni di istituto non sono stati da meno. Vittoria nella staffetta mista, che prevedeva frazioni di corsa, bici e ancora corsa per tutti e quattro i frazionisti. Primo posto per Ludovico Capiaghi, Diego Cacciamani, Sophia Cauteruccio e Vittoria Tripi. Secondo posto per l’altra squadra del liceo ingauno composta da Alessandro Badano, Daniele Quartara, Chiara Amerio e Chiara Cappelli.

Anche qua nell’individuale grande prova con secondo posto tra i maschi per Alessandro Badano, terzo posto per Daniele Quartara, quarto per Diego Cacciamani e quinto per Ludovico Capiaghi.

Tra le ragazze vittoria per Chiara Amerio, secondo posto per Chiara Cappelli, quarto posto per Vittoria Tripi, quinto posto per Sophia Cauteruccio, sesta piazza per Chiara Aicardi, settima Rebecca Celiberti, ottava Elisa Braggio e nona Valeria Deandreis, a confermare una grandissima giornata complessiva.

Molto soddisfatti gli insegnati al seguito, Antonello Garzoglio e Gianmarco Mauri, che hanno supportato e motivato al meglio i ragazzi e le ragazze.