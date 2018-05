Strade e messa in sicurezza del territorio, oltre 500 mila euro per i comuni savonesi

La Regione Liguria ha stanziato 1.848.500 euro per la manutenzione ordinaria per la difesa del suolo, di cui 539.148 euro andranno alla Provincia di Savona.

Nel dettaglio i contributi assegnati ai Comuni savonesi: Alassio 9.182,92,Albenga 22.318,59, Albisola Superiore 11.849,95, Albissola Marina 6.313,70, Altare 6.690,18,Andora 9.839,68,Arnasco 4.679,00, Balestrino 5.092,19, Bardineto 7.355,56, Bergeggi 4.663,55, Boissano 5.402,28, Borghetto S. Spirito 7.077,77,Borgio Verezzi 5.198,08, Bormida 6.294,59, Cairo Montenotte 21.142,76, Calice Ligure 6.252,74,Calizzano 11.373,65, Carcare 7.599,06, Casanova Lerrone 6.172,33, Castelbianco 5.279,21, Castelvecchio 5.350,35, Celle Ligure 6.557,93, Cengio 8.110,34, Ceriale 7.554,07, Cisano sul Neva 5.787,05, Cosseria 5.355,46, Dego 12.748,90, Erli 5.422,67, Finale Ligure 12.530,54, Garlenda v 5.107,53, Giustenice 5.718,13,Giusvalla 6.268,29,Laigueglia 4.765,45,Loano 9.094,54, Magliolo 5.897,79, Mallare 8.599,02, Massimino 4.667,88, Millesimo 7.705,32, Mioglia 6.321,65, Murialdo 8.730,04, Nasino 5.893,91, Noli 5.735,85, Onzo 4.731,96, Orco Feglino 5.728,79, Ortovero 5.665,67, Osiglia 7.580,40, Pallare 6.717,53, Piana Crixia 8.003,03, Pietra Ligure 8.520,11, Plodio 4.889,75, Pontinvrea 6.671,39,, Quiliano 12.121,74, Rialto 5.747,39,Roccavignale 5.909,39, Sassello 14.333,68, Savona 30.000,00, Spotorno 6.060,88, Stella 8.675,41, Stellanello 6.011,02, Testico 4.898,44, Toirano 6.504,27, Tovo San Giacomo 5.632,38, Urbe 6.916,73, Vado Ligure 9.881,16, Varazze 12.505,04, Vendone 4.918,47, Vezzi Portio 4.947,65, Villanova d’Albenga 6.805,17, Zuccarello 5.070,37

I contributi per ciascun Comune vanno da un minimo di 4.000 ad un massimo di 30.000 euro e verranno liquidati a seguito della presentazione, per ogni singolo intervento finanziato, della certificazione del responsabile del procedimento relativa alla regolarità nell’esecuzione dei lavori, entro il termine del 23 novembre 2018.

“Regione Liguria, anche in questa occasione, ha centrato l’obiettivo – è il commento di Angelo Vaccarezza Capogruppo di Forza Italia Regione Liguria – ringrazio l’assessorato di Giacomo Giampedrone, sempre attento alle esigenze del territorio. Lo stanziamento delle risorse in anticipo rispetto alla stagione autunnale darà modo alle amministrazioni comunali di programmare gli interventi più adatti al loro territorio. Il problema della fragilità del nostro territorio e dell’esposizione al rischio di frane e alluvioni è una criticità che ben conosciamo”.

“E’ importante investire risorse in termini di prevenzione, attraverso cui affermare una nuova cultura della tutela del suolo che metta al primo posto la sicurezza della collettività. In un contesto in cui sono sempre più evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che comportano fenomeni meteorologici estremi caratterizzati da piogge intense concentrate in periodi di tempo sempre più brevi, è più che mai necessario gestire le risorse a disposizione con lungimiranza e attenzione” conclude Vaccarezza.