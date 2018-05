Stasera la Finale di Arezzo Wave Liguria live at Raindogs House di Savona

LA FINALE DI Arezzo Wave Liguria ARRIVA live @ RAINDOGS HOUSE!

Dal 1987 a oggi sono oltre 48.000 le formazioni musicali che hanno partecipato al concorso, di queste, quasi 8.000 band hanno potuto esibirsi dal vivo registrando un’affluenza di pubblico di oltre 500.000 spettatori in 30 anni di attività!

Stasera, le migliori band liguri si alternano sul palco per la finale regionale che mette in palio la possibilità di suonare nei festival amici si Arezzo Wave!

ingresso gratuito con tessera arci

Deerive

Nonostante abbiano 128 anni in 4, i DEERIVE nascono a Genova nel Giugno 2014, dalle ceneri di varie esperienze passate tra cui Maxpicchiatoda3, Protectedbythelocalmafia, Daniel27, Distemper, e “Songs After Bongs” appunto, titolo del disco d’esordio registrato a fine 2013 nello studio di Bernardo Russo (Meganoidi). La band attinge senza vergogna dal panorama alternative rock anni ’90 adattandolo alla lingua italiana, e ricorda sul disco stesso che il nome (leggasi “diraiv”) vuole per assonanza segnalare all’ascoltatore che le sonorità (e non solo) derivano da qualcosa di più lontano, forse meno recente, ma sicuramente alla deriva. 2018: EP nuovo di zecca (Greenfog Studio – GE) intitolato “The Stick me Frankie EP” che anticipa l’uscita dell’omonimo videoclip.

Healness

Dopo aver debuttato come solista nella scena emergente nel 2015 e aver ottenuto una serie di riconoscimenti e soddisfazioni (tra le quali spicca l’opening act ad Omar Pedrini in occasione dell’evento “Briciole di Rock” svolto a dicembre 2017) proponendo le proprie canzoni nella sua regione, il cantautore savonese Healness (alias Daniele Valanzola) debutta con il suo primo EP, il prodotto di un mix di generi vicino all’alternative, l’indie rock, il funk, il blues e il pop rock; si tratta di un lavoro completamente inedito, nato dalla collaborazione del giovane artista (19 anni) e il noto bassista e produttore Andrea Bottaro. A precedere la pubblicazione dell’intero lavoro in studio (previsto per marzo), a partire dal 25 febbraio 2018 sarà disponibile il primo singolo, “March’s Flowers”, su tutte le piattaforme digitali, insieme al relativo videoclip, realizzato dalla giovane regista Margherita Ferrari. Inizia così il nuovo percorso di Healness, accompagnato, appunto, da Andrea Bottaro al basso (e addetto stesso alla produzione dell’EP), Daniele Crisafulli alla batteria e Simone Pastrengo alla chitarra.

MARTE

Marte è un duo pop italiano, ideato nel 2016 da Emanuele Cecchini e Nicolò Zarcone e nato con la concezione di esprimere in musica e testi quello che più li rappresenta, cercando di fondere la tradizione della musica pop con influenze di vari generi musicali, specialmente per quanto riguarda le sonorità elettroniche.