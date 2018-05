Stasera alla Raindogs House di Savona: THE CESARIANS + MGZ DJ SET

Da Londra torna alla Raindogs House una delle band che negli anni ci ha più colpito per il loro sound, classe, potenza e presenza scenica. Imperdibile. Allè!

Raindogs House c/o Officine Solimano

Piazza Rebagliati, 1 – Savona

Circolo ARCI

Venerdì 18 maggio ore 22:00

The Cesarians + MGZ Dj Set

( Rock – Brit – Punk – Noir )

Ingresso 12 e con tessera arci



I Cesarians sono una band londinese formata dal frontman Charlie Finke (ex Penthouse), Justin Armatage (ex Christian Death), Beverley Crome, Budge Magraw, Christine Lehlett e Ed Grimshaw.

I Cesarians non sono una pop band. Il loro suono non è manipolato o preconfezionato per le masse.

Il linguaggio musicale dei Cesarians è consapevole, sincero ed elegante. Le loro canzoni parlano di amore, sofferenza, redenzione, terrore e paradossi; tutte le ricchezze e tragedie della vita parte di un mix alchemico che si trasforma in un live show che lascia senza fiato.

L’omonimo debutto esce nel 2009, registrato agli Abbey Road Studios insieme a Craig Leon, producer di Ramones, Richard Hell, Blondie e Suicide.

Nel 2015 esce il loro secondo album “Pure White Speed”: unione tra melodia e potenza a cavallo tra Bad Seeds e Arab Strap.

E dopo i travolgenti The Cesarians, si balla e si decolla verso gli universi paralleli con le musiche extragalattiche dell’MGZ DjSet!!! Buru-Vibration & Alien Sounds per tutti gli umani presenti! Evviva evviva evvivaaa!!!”.