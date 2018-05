Stasera alla Raindogs House di Savona: Cambrian + Liquido di Morte

Sabato 19 maggio ore 22

Cambrian + Liquido Di Morte



ingresso 5e con tessera arci

CAMBRIAN:

Quando fa caldo è consigliato muoversi il meno possibile per non sudare, e questo i Cambrian lo sanno molto bene. Il progetto, nato dall’incontro tra Boggio Nattero (Carcharodon, Squid Beak, Mascinga), Fabio Cuomo (solista, Eremite, Mope) e Stefano Parodi (Vanessa Van Basten, Mope, Dead Esther), mescola rilassanti chitarre lap steel hawaiiane a imponenti riff doom/sludge di matrice blues Sabbathiana. Come se Pink Floyd e Black Sabbath si trovassero a jammare con Sleep e Earth su una spiaggia caraibica al tramonto o sul palco del Raindogs il 19/5. Il disco d’esordio “Mobular” è uscito per Taxi Driver Records nell’estate 2017.

LIQUIDO DI MORTE

I Liquido di Morte provano ed esistono a Milano, in molte forme differenti da oltre dieci anni e hanno pubblicato due album per la SSTARSS di Giacomo Spazio, oltre a un EP di remix e rework. Li trovate fermi a fumare all’incrocio di buio post-metallico e ossessività krautrock. Recentemente stanno suonando dal vivo con Fabio Cuomo, che in questa sede non ha bisogno di alcuna presentazione!