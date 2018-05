Stasera al Circolo ARCI Chapeau Famagosta: Melodies, Casati Cerruti Cervetto feat. Andrea Pozza

Venerdì 18 Maggio, ore 22:00

Circolo ARCI Chapeau di Via Famagosta 12r Savona JAZZNIGHT@CHAPEAU

Melodies : Casati,Cerruti,Cervetto feat. Andrea Pozza

Cena degustazione + concerto ore 20:00 € 30,00. Solo concerto ore 22:00 € 10,00.

Anteprima:

Un disco per ascoltare alcuni brani non usati abitualmente nel repertorio jazzistico, ma che hanno nella bellezza della loro melodia un forte potere evocativo con equilibrio, interplay e lirismo: le dinamiche e gli spazi vengono messi davanti a tutto..

Il quartetto è completato da Andrea Pozza, uno dei più interessanti pianisti europei che ha contribuito in maniera determinate al completamento sonoro che il trio stava cercando.

Giampaolo Casati, tromba

Dino Cerruti, contrabbasso

Rodolfo Cervetto, batteria

Andrea Pozza, pianoforte

Una serata all’insegna del grande JAZZ che prevede, su prenotazione, dalle 20:00, una cena degustazione proposta da Chef Giorgio Baracco:

Flan ai peperoni & Tortino di acciughe

Tacchino alle nocciole

Macedonia di legumi

Spuma di caramello

Acqua e caffè.

Cena degustazione e spettacolo dalle ore 20:00, € 30,00.

Dalle ore 22:00, contributo spettacolo

€ 10,00

Ingresso con tessera Arci

Info e prenotazioni 393.3225053