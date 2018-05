Stasera al Circolo ARCI Chapeau Famagosta: Dust Memories live

Stasera al Circolo ARCI Chapeau di Via Famagosta a Savona, i Dust Memories porteranno dal vivo il loro album Alienation nella sua versione integrale e suoneranno con la formazione completa, grazie alla partecipazione di Simone Brunzu alla batteria, per la prima volta sul palco con Lorenzo Ferrando, Matteo Damele, Simone Donato e Laura Torterolo.

La serata allo Chapeau si prospetta quindi come un’occasione per assistere a un concerto che all’elettronica, già sperimentata su altri palchi, unisce il rock.

Ingresso 8 euro.

Di seguito la playlist con l’album completo:



La band si è formata grazie all’incontro tra Lorenzo Ferrando e Matteo Damele nel Febbraio 2013 e da allora ha dato l’avvio a un progetto discografico completamente autogestito e autoprodotto.

Il progetto ha il suo epicentro nella musica, a cui unisce danza, teatro, letteratura, audiovisivo.

L’esito di questa collaborazione si è concretizzato nella realizzazione di un album, di un film, di due video dal vivo, di una rappresentazione teatrale e ha portato alla creazione di un gruppo composto da:

Matteo Damele – voce, tastiere, chitarra ritmica

Lorenzo Ferrando – sintetizzatore, theremin, flauto traverso, chitarra ritmica, basso elettrico, programming

Simone Donato – chitarra solista, basso elettrico, sintetizzatore, programming

Simone Brunzu – batteria, drum machine

Laura Torterolo – voce

Nicole Isetta – ballerina, modella

Federico Ferrando – attore, modello

Di seguito il materiale video disponibile al momento sul web: