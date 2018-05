Spring Cup: l’entusiasmo dei Piccoli Amici sul campo in piazza ad Alassio

Alassio. Il quinto torneo della kermesse di calcio giovanile 13ª Coppa Città di Alassio – Spring Cup, organizzata dalla Baia Alassio Calcio, è stato riservato ai Piccoli Amici.

Sabato 19 maggio, nella suggestiva sede di piazza Partigiani nei pressi del mare, sulla quale è stato allestito un campo in sintetico, i giovanissimi calciatori di quattro formazioni si sono affrontati in un girone all’italiana, con partite di andata e ritorno.

La vittoria è andata al Bogliasco con 15 punti. Seconda posizione per il Centallo con 12, terza la Villanovese con 9. Quarto l’Oneglia che non è riuscito a far punti.

Di seguito tutti i risultati.

Villanovese – Oneglia 10-0, Bogliasco – Centallo 2-3, Villanovese – Bogliasco 0-4, Oneglia – Centallo 0-9, Villanovese – Centallo 1-6, Oneglia – Bogliasco 0-9, Oneglia – Villanovese 1-4, Centallo – Bogliasco 1-4, Bogliasco – Villanovese 3-1, Centallo – Oneglia 7-0, Centallo – Villanovese 4-3, Bogliasco – Oneglia 3-1.