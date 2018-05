Spotorno, minoranze: “Un errore il via al nuovo sistema di raccolta differenziata in estate”

Spotorno. I gruppi di opposizione del Comune di Spotorno hanno presentato una formale richiesta al sindaco Fiorini affinché valuti e conceda un differimento nell’avvio della nuova modalità di gestione della raccolta differenziata.

“Infatti si tratta di una vera e propria rivoluzione nelle modalità di raccolta dei rifiuti sia per le famiglie che per le imprese, e il periodo non ci sembra il più propizio affinché queste nuove modalità di gestione siano comprese e accolte dai nostri concittadini” affermano i consiglieri di minoranza Matteo Marcenaro, Francesco Riccobene, Massimo Spiga e Francesco Bonasera.

“Non deve essere infatti dimenticato che siamo in fase di avvio della stagione estiva, periodo in cui quasi tutti gli operatori economici vedono, per fortuna, crescere l’impegno nelle proprie attività e quindi costringerli a cambiare la propria organizzazione in questo momento potrebbe aumentare il rischio di errori con possibilità di sanzioni da un lato e soprattutto di vanificare l’obiettivo della raggiungimento delle percentuali stabilite dalla legge”.

“Ma le difficoltà non sono limitate solo alle imprese, infatti in questo periodo iniziano ad essere presenti nel territorio di Spotorno molti turisti che sfruttano la propria seconda casa o ne affittano una, e anche la possibilità di inserire queste persone, che provengono da realtà in cui i sistemi di raccolta possono essere differenti, richiederebbe una maggior comprensione delle modalità operative da parte dei residenti, i quali invece non hanno avuto che pochi giorni per sperimentare le novità”.

“Ci pare quindi una richiesta di buon senso quella che preveda uno slittamento all’autunno dell’avvio effettivo del nuovo sistema e che conseguentemente eviti il rischio di sanzioni a residenti, imprenditori e turisti.

“Va infatti considerato che il ritardo accumulato nell’avviare la raccolta differenziata da parte di questa Amministrazione, che ha voluto rivalutare il progetto del 2015/2016, non può essere fatto pagare ai cittadini di Spotorno che sono già stati incisi dalle sanzioni comminate al Comune per gli inadempimenti in materia di raccolta differenziata” concludono.