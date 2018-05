Spotorno. Domenica, alle 18, nella piazza della A Madunetta, sarà celebrata la tradizionale santissima messa per celebrare il quarto anniversario del suo riposizionamento. Dopo 75 anni, grazie al circolo socio-culturale “Pontorno”, nel 2015 la statua è tornata nella “sua” piazza.

“La statua di una Madonnina, da quando non si sa, si dice da sempre, – hanno fatto sapere dal circolo “Pontorno”, – era posizionata in una nicchia sovrastante la porta d’accesso di uno dei terreni che in passato si affacciavano sulla piazza. Fu tolta poco prima della seconda Guerra Mondiale poiché su quel terreno venne costruita una segheria, ma nel gergo comune degli spotornesi la piazza ha continuato a essere indicata come ‘a Madunetta’ e nemmeno l’intitolazione ufficiale della medesima al capitano marittimo Giuseppe Aonzo ha fatto dimenticare il devoto, e insieme affettuoso nomignolo”.

“In merito all’edicola votiva, le ricerche fatte dal nostro circolo hanno portato solo a risultati parziali per mancanza di documenti d’archivio. Grazie ad una fotografia del 1930 circa, si è potuto risalire a dove l’edicola fosse esattamente collocata. Da quella fotografia dove due giovani spotornesi si fanno riprendere su una moto targata SV 7 si vede, infatti, sullo sfondo l’edicola con la Madonnina posizionata sopra un muro di recinzione nel quale, perpendicolare all’edicola, si apre una porta di legno, senza eccessive pretese, tipica per l’accesso agli orti”, hanno concluso dal circolo “Pontorno”.