Spacciatore arrestato a Pietra Ligure, aveva le dosi di hashish nascoste nelle mutande

Pietra Ligure. Ieri, durante un servizio di pattugliamento del territorio di competenza, i carabinieri della stazione di Pietra Ligure hanno arrestato un 25enne pregiudicato di nazionalità egiziana con recenti trascorsi giudiziari in materia di stupefacenti.

Il nordafricano è stato notato aggirarsi nell’area della stazione ferroviaria pietrese con atteggiamento sospetto. I militari hanno allora deciso di sottoporlo ad una accurata perquisizione. Nascosti nelle mutande sono spuntati 23 grammi di hashish in pezzi pronti alla cessione agli acquirenti in transito nello scalo ferroviario. I carabinieri pietresi hanno poi individuato il domicilio del pusher egiziano ed hanno proceduto alla perquisizione, recuperando e ponendo sotto sequestro anche materiale comunemente utilizzato per il taglio, la pesatura ed il confezionamento della droga. L’egiziano dovrà rispondere in tribunale dell’accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Inoltre l’intensificazione dei servizi antidroga nella città di Albenga, che aveva già consentito diversi arresti in flagranza di reato negli ultimi giorni, ha oggi consentito di dar esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il marocchino accerchiato dai Carabinieri del Nucleo Operativo nei vicoli del centro storico di Albenga martedì scorso. Vengono contestate numerose cessioni di droga precedentemente monitorate e documentate nell’arco del mese di aprile proprio nella Città delle Torri, dove abitava e operava illecitamente.