Da “sovraffollato” a “svuotato”, in canile a Savona resta solo Nocciola: appello per adottare anche l’ultimo ospite

Savona. Si chiama Nocciola, ha 8 anni, è dolce ed affettuoso ed è l’ultimo ospite del canile municipale di Savona in cerca di una casa. Proprio l’ultimo, perché come annunciato “con infinita felicità” dagli stessi volontari che gestiscono la struttura comunale, “al momento in canile si trova un solo cane”.

Gli stalli di via Massa a Legino sono ormai vuoti e perciò gli operatori hanno deciso di fare richiesta “per poter ospitare presso di noi cani provenienti dalle sezioni del sud della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. In caso di risposta positiva, e sperando che la situazione di ritrovamenti sul territorio non cambi, provvederemo a farli venire a Savona. Ovviamente, per garantire il benessere psico fisico dei cani, seguiremo le regole imposte dal ministero in caso di spostamenti di animali da una regione all’altra”.

Nell’attesa, i volontari cercano una casa per Nocciola, che si presenta così: “Hanno stimato che ho 8 anni. Sì, solo 8, ma visto che sono così ‘vecchio’ nessuno mi vuole. E ora mi ritrovo solo in canile. Sì, solo. Tutti i miei amici sono stati adottati. Loro adesso sono felici, insieme a qualcuno che li sta amando, al sicuro in una casa. Io invece passo le mie giornate in solitudine. Al mattino, quando ci sono i volontari, giro libero per il canile, gioco e sto con loro. Però loro non possono stare con me sempre. Quando vanno via, e rimango solo, incomincio a piangere disperato. Non voglio stare chiuso lì da solo, sono ancora giovane e pieno di vita. Voglio anch’io una famiglia. C’è qualcuno che mi vuole?”