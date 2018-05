Savona. “E’ una visita necessaria. Ci eravamo incontrati a palazzo per un primo incontro di conoscenza, ma immediatamente abbiamo organizzato questo importante giro in alcuni degli immobili di Arte. Sono due anni che, dopo le richieste dei cittadini, noi abbiamo recepito quali erano le problematiche di questi immobili e le abbiamo risolte, ma se ne presentano sempre di nuove e quindi questo giro era necessario”. Così il primo cittadino Ilaria Caprioglio commenta il sopralluogo effettuato questa mattina insieme all’amministratore unico di Arte Alessandro Revello per valutare lo stato del patrimonio cittadino dell’Ente.

“Il giro lo abbiamo iniziato in via Milano ed è emerso che quelle cancellate, messe dopo l’incendio che si era verificato, costituiscono un forte deterrente per il deposito che si era andato a creare nelle zone delle cantine e dei garage. In via Aglietto avevamo messo delle luci e purtroppo abbiamo scoperto che i corpi illuminanti sono stati rubati, ma presto metteremo delle telecamere. Anche la pulizia è migliorata e sono state eliminate delle situazioni di pericolo come una centralina elettrica che era sempre aperta” prosegue il primo cittadino di Savona.

Il sopralluogo è continuato poi in via Bresciana e in via Quintana: “Qui c’è un bel progetto che sta portando avanti il vice sindaco Arecco per cercare di rendere più vive le zone più decentrate” conclude Caprioglio.

“L’avventura non sarà semplice, ma abbiamo ci siamo messi subito al lavoro iniziando con questo giro per controllare lo stato del patrimonio. Per me è molto importante per toccare con mano i problemi che sappiamo sono tanti. Sono molto contento dell’ambiente di lavoro che ho trovato e sto cercando di mettermi a disposizione dell’ente” spiega Alessandro Revello, il nuovo amministratore unico di Arte.

“Il sopralluogo di oggi segue l’incontro in Comune e ora cercheremo di risolvere le problematiche nonostante le difficoltà economiche. Speriamo di trovare le ‘ricette’ giuste per fare in modo che il patrimonio non venga più danneggiato. Speriamo che l’installazione delle telecamere possa aiutare in questo senso” conclude Revello.