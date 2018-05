Sicurezza sul lavoro, i sindacati del comparto costruzioni proclamano due ore di sciopero

Liguria. Due ore di sciopero per il comparto delle costruzioni, dell’industria del legno e dei laterizi in tutta la regione. Sono quelle proclamate da Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil Liguria, che hanno voluto aderire alla proclamazione di sciopero fatta nei giorni scorsi da Cgil, Cisl, Uil a livello confederale con lo scopo di “mobilitare il paese richiamando le istituzioni a porre maggiore attenzione nei confronti di una piaga, quella degli infortuni sul lavoro, che miete ogni giorno vittime in ogni territorio e ogni regione d’Italia. Il blocco delle attività e dei cantieri in Liguria è previsto per lunedì 28 maggio: i lavoratori incroceranno le braccia le ultime due ore della giornata lavorativa”.

Spiegano i sindacati: “Il settore edile è tra i più a rischio e tra i più colpiti dalla piaga degli infortuni sul lavoro: i dati relativi agli incidenti anche mortali confermano la pericolosità oggettiva dell’attività e la necessità di non abbassare mai la guardia. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale rappresentano una garanzia di presidio, in media sono presenti due operai per impresa. Il protocollo regionale in ambito autostradale e gli accordi regionali sul dissesto idrogeologico, risparmio energetico e su grandi e medie opere sono atti concreti per qualificare il lavoro, ma servono maggiori controlli pubblici per quanto riguarda l’osservazione delle norme di sicurezza specialmente nelle ditte in subappalto, che spesso non applicano il contratto collettivo nazionale edile nei confronti dei propri lavoratori, sostituendolo con contratti pirata e false partita Iva”.

“Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil Liguria, a seguito del protrarsi e dell’inasprirsi di questi episodi e raccogliendo l’appello delle confederazioni, hanno portato avanti una campagna di sensibilizzazione senza escludere ulteriori forme di lotta con assemblee nei luoghi di lavoro, interessando le Prefetture”.