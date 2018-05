Da Borghetto in direzione Laigueglia, da domani, venerdì 25 maggio: si sposta, ma rimanendo sempre nel ponente savonese, la ruota panoramica protagonista dal 30 marzo ad oggi nella località borghettina e ora pronta a regalare ancora emozioni dall’alto nel comune laiguegliese.

Una giostra che da sempre affascina grandi e piccini, permettendo loro di guardare il mondo dall’alto rendendo tutto più bello, magico e colorato.

Foto 2 di 2



L’installazione, ad opera della ditta Bolognesi, è iniziata a Laigueglia, in piazza Mazzini e da domani l’attrazione sarà già pienamente operativa. La ruota illuminerà il cielo di Laigueglia con i suoi 10.000 led. L’attrazione sarà aperta tutti i giorni e nel weekend dalla mattina alla sera.

La ditta fu fondata nel dopoguerra da Giuseppe Bolognesi. Giglio di braccianti agricoli, dopo un breve periodo di pesante lavoro nella fornace di Bergantino, nel 1940, a 15 anni, partì come garzone alle dipendenze di una ditta che gestiva un autoscontro.

Dopo 12 anni si mise in proprio, acquistando una giostra per bambini usata con la quale viaggiò assieme alla moglie. Nel 1963 l’acquisto della prima ruota panoramica, con cui girò le fiere fino al 1979 portando con sé i figli. Oggi l’azienda, gestita dai nipoti, è in possesso di 4 ruote panoramiche.