Si cercano sponsor per lo Iat di Bardineto, Calizzano, Toirano e Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Sarà aperto fino al 25 maggio 2018 il bando per le richieste di sponsorizzazioni volte a finanziare l’apertura dell’ufficio Iat comprensoriale tra i comuni di Bardineto, Calizzano, Toirano e Borghetto Santo Spirito.

Un progetto innovativo per promuovere il turismo in tutta la vallata: “Siamo fieri di essere i pionieri di questo genere di iniziativa – commenta il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, che promette – L’ufficio IAT non sarà comprensoriale solo sulla carta. L’impegno mio e dei miei colleghi di Toirano, Bardineto e Calizzano sarà proprio quello di creare una sinergia volta a concretizzare l’offerta di un’esperienza turistica davvero completa che spazia da un mare che può esibire con orgoglio, anche per il 2018, il prestigioso vessillo della Bandiera Blu alle meravigliose montagne di Bardineto e Calizzano con le loro proposte outdoor e enogastronomiche, passando per lo splendido borgo medievale e le preziose grotte di Toirano. Un comprensorio di rara bellezza e con molte potenzialità ancora inespresse. Il progetto è ambizioso e noi ci metteremo tutto l’impegno necessario.”

Chiunque volesse cogliere l’occasione di sponsorizzare l’ufficio Iat, può trovare tutti i dettagli sul sito www.borghettosantospirito.gov.it nella sezione “Bandi e Avvisi”.