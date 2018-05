Serre Smart, al Cersaa di Albenga va in scena la “Terza dimostrazione in campo”

Albenga. Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (Cersaa) ha presentato il progetto dal titolo “Controllo e gestione dell’efficienza energetica nelle colture protette (Serre Smart)”. Un’iniziativa resa possibile grazie ad un contributo del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Liguria.

Il progetto presentato dal Cersaa è finalizzato all’illustrazione alle imprese agricole del pacchetto di innovazioni che sono state sviluppate, sperimentate e messe a punto grazie a precedenti progetti di ricerca e sperimentazione industriale, e che ora sono pronte per l’applicazione in campo agricolo.

L’obiettivo è permettere il miglioramento dell’efficienza energetica della produzione agricola e, in modo particolare, di quella in serra.

Giovedì 5 maggio, pertanto, si terrà la “Terza dimostrazione in campo” organizzata presso le strutture del Cersaa, con una visita guidata in campo che permetterà di prendere in considerazione le seguenti tematiche e soluzioni tecnologiche: coperture innovative in vetro, caratterizzate da alta trasparenza alla radiazione visibile – con particolare attenzione alla PAR (Radiazione fotosinteticamente attiva) – e elevata opacità alla radiazione infrarossa – al fine di incrementare il più possibile l’effetto serra; coperture innovative in plastica, caratterizzate da differenti caratteristiche di diffusività; sistemi fotovoltaici semitrasparenti per la produzione di energia elettrica, il suo accumulo sotto forma di idrogeno (a bassa pressione) e riconversione in energia elettrica grazie all’uso bidirezionale di celle a combustibile (impiego di fuel cell appositamente progettate).

Al termine dell’incontro sarà dato spazio alla discussione e al confronto tra i partecipanti, in merito alle tecnologie presentate in occasione dell’attività dimostrativa.