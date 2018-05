Serie D: prima sfida playoff per Celle Varazze, Albenga rinuncia ai playout

Savona. Sono partiti i playoff e i playout della Serie D di pallavolo femminile; nella prima giornata si sono sfidate le seconde e le terze, incrociate, dei due gironi. I playoff si

La Cogoletovolley, seconda nel girone A, ha superato la Agv Campomorone per tre set a zero; nel ritorno di Campomorone, che si disputerà sabato sera, per la Cogoletovolley sarà già match point per questa sfida.

Più equilibrata la seconda sfida di questi playoff: a Recco la sfida tra Colle ecologico, seconda del girone B, e Celle Varazze volley si è chiusa al tie break, dopo un susseguirsi di quattro set che ha visto di volta in volta avvantaggiarsi l’una e l’altra squadra. Per le ragazze allenate da Lamballi e Dotta il ritorno di sabato deciderà già le sorti della stagione.

I playout, invece, non andranno in scena, a causa delle rinuncia della AP impianti Albenga. Una prima notizia diffusa nei giorni scorsi la decisione sembrava essere una scelta fortemente polemica verso l’introduzione delle sfide di playout stesse, decise a campionato in corso dalla federazione. La squadra, però, ha chiarito che non è così, anche tramite la sua pagina Facebook: “Nessun intento polemico con la federazione quindi, anzi una decisione presa post confronto con la federazione stessa. Semplicemente la nostra “consapevolezza” delle regole era differente e su quella consapevolezza abbiamo costruito una pianificazione che, allo stato attuale, ci ha fatto propendere per la rinuncia”. la società, infatti, ha già inserito alcune sue atlete nel team di Serie C: “non ci aspettavamo i playout e molte delle ragazze che hanno giocato la D hanno raggiunto anche gli ingressi in C per tamponare i molti infortuni anche gravi con cui abbiamo dovuto fare i conti”.